富霖開發推六感建築 台中映樂新案瞄準首購

從精品別墅起家的富霖開發，看好台中海線地區的開發潛力，2021年底壓軸預售新案-大肚區「富霖映樂」，以北歐丹麥幸福密碼「HYGGE呼嘎」為規劃核心，打造舒適自在的生活態度、串聯富霖「六感建築」品味、生活環境、交通機能等，給予居住者最理想的生活體驗，自Q4開案以來，深受年輕首購族群的青睞、賣出好成績。

富霖「映樂」位於台中市大肚區瑞井社區，位處中科、東海衛星生活圈，交通便利，近向上路、台灣大道、便利通勤台中工業區、台中精密機械園區等；約10分鐘直達國道3號、74號串連南北生活圈，尤以2022年開通的中科特5號道路，對中科通勤族更佳便利省時。

富霖開發表示，本案不僅交通機能便利，其生活機能同時兼具幸福樂活、自在便利二大優勢，臨近遊園南路商圈、東海商圈、中科商圈等便利的採購生活；路思義教堂、瑞井步道、藍色公路、東海藝街為樂活景點，滿足生活便利與休閒娛樂。

富霖「映樂」新案規劃地下二層、地上八層，走精品北歐文旅風，產品規劃2-3房，2房（23坪）加平面車位，主力總價890萬元、3房（31坪）加平面車位，主力總價1,100萬元，總戶數52席零店面。本案外觀採現代簡約風格設計，社區地下室採雙車道進出，規劃全平面車位，並以典雅美學設計第二門廳，如同飯店規格大器尊榮，其建築格局方正，視野優美，成為首購族的理想美宅。

富霖開發從精品別墅起家，除了堅守品質之外，更升級打造「六感建築」，以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、體感、心靈等貼心昇華，門廳挑高4.2米採用荷蘭設計品牌MOOOI家具迎賓，採用德國BWT淨水設備，戶戶標配荷蘭原裝進口POLL-TEX防霾透氣紗窗；室內地磚＆衛浴採用MML瑪摩麗磁豪宅界賓士磚，享受聽覺體驗全戶贈送丹麥B&O音響（Beosound Stage）等，打造富霖開發「六感建築」，期待為未來住戶帶來自在慢活、美學品味的生活體驗！