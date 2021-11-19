新北紅樹林生活圈 首購買氣喊燒

雙北自住客沿捷運線購屋已是顯學，但有預算考量的首購族，多需往外圍蛋白區看屋，較有機會找到房價相對親民的物件

其中，淡水紅樹林生活圈擁有捷運、輕軌，雖是相對安靜的純住宅區，基本生活機能俱全，加上區域內屋齡十年上下的大樓或華廈，仍能找到總價千萬左右的二房含車位物件，近期首購買氣十分暢旺。

信義房屋紅樹林店專案經理林翔指出，紅樹林生活圈交易主力可分為兩大類型，其一是首購、小資族，主要鎖定淡金路與坪頂路一帶，包括建商造鎮的「托斯卡尼」系列在內，共有約15至20個社區，屋齡普遍落在8至12年；其次則是中正東路沿線，可遠眺觀音山及淡水河的景觀宅，單價坐4望5，部分新成屋成交行情甚至出現7字頭，主要吸引高資產客戶購置退休宅。

林翔表示，紅樹林站位於捷運淡水信義線末端，下一站就是終點淡水站，雖然往返雙北市約需一小時左右，過去經常被自住客認為距離市區較遠、機能略嫌不足，不過，隨著新北第一環房價走揚，紅樹林生活圈的機能也漸漸發展，刺激愈來愈多首購族來此看屋，多是考量目前雙北捷運沿線幾乎難以找到屋齡較新，但總價落在千萬左右的二房含車位、標準三房含車位1,500萬左右的產品；且相較淡海新市鎮須另轉乘約30分鐘輕軌或捷運，有通勤需求的購屋族對紅樹林生活圈接受度相對也更高。

機能部分，紅樹林生活圈屬於純住宅區，商業機能的確不如相鄰的竹圍站、淡水站，但區域內目前也開了全聯、美廉社、便利商店以及基本的餐飲店家，對於習慣網購或往返市區的年輕族群來說，仍能滿足日常所需；學區方面，與竹圍站之間則有雙語的竹圍國小，以及竹圍國中、竹圍高中。

林翔指出，紅樹林生活圈住宅產品的行情，依景觀宅或首購宅不同規劃，以及面向、樓層、周邊是否有嫌惡設施等不同條件，即使是同路段，成交單價範圍仍比其他生活圈來得大；整體來說，由於需求大增，紅樹林生活圈首購型產品的價格，今年以來大約已成長15％至20％。

舉例來說，淡金路與坪頂路屋齡十年左右的大樓或華廈，去年初成交行情大約落在24萬，今年底已漲至28至30萬之間，幾乎達到房地合一稅上路之前的水準，但因總價仍相對親民，室內使用15坪左右的二房含車位物件，千萬內有機會入手，室內使用26坪左右三房含車位則約1,500萬上下，因此，只要有標準品物件釋出，通常在七天內就會成交，且供不應求狀況愈趨明顯。

至於中正東路二段沿線的河岸第一排景觀宅，林翔表示，以景觀、自然環境為特色，主打不必出國就能享受淡水河與觀音山無敵景色，尤其正值全球疫情期間，格外吸引企業主、藝術家、海外歸國人士落腳此處購置退休宅。

區段不乏知名社區包括屋齡在十年內的大隱建設系列藍海、海納川、豐盈海及淡水第一高樓甲山林水立方，或是屋齡在17至23年間，位於紅樹林捷運站對面的富陽四季、海悅，都是高指名度社區，成交單價可站上4字頭，部分新成屋甚至曾出現7字頭成交單價。

林翔也表示，由於淡水是觀光景點，入住人口也增加，紅樹林生活圈每到尖峰或假日時段就塞車的問題已不是新聞，不過，目前官方規劃「淡北快速道路」，未來將由淡金路、坪頂路口，一路延伸至北投的立德路、大度路口，加上興建中的淡江大橋，未來淡水地區民眾可以從原先中正東路，或是新的淡北道路、淡江大橋往返雙北市區，可望有效紓解交通壅塞問題，成為區域利多。

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