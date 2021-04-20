中鼎集團南港「遠東智慧科學園區」 喊賣

國內最大統包工程承攬商中鼎集團，隨著全球版圖持續拓展，預定於今年完工啟用集團第二總部大樓，集團智能及資源循環兩大事業群將共同入駐。

至於集團原智能事業群旗下公司所使用位於台北市南港「遠東智慧科學園區」，將公開標售，每坪底價將不到40萬元，另外新北市深坑的「信義財經中心園區」工業廠辦，也將標售，全案將委託第一太平戴維斯辦理公開標售，預計6月開標。

第一太平戴維斯表示，其中A標位於南港園遠東智慧科學園區，臨近板南線昆陽站550公尺，建物總面積1,321.93坪；B標位於北深路三段的信義財貿中心園區，建物面積 988.46坪，園區規劃完整可立即使用。

第一太平戴維斯表示，此次標售將採「合併出售」及「分戶出售」雙軌並行，開標日為6月25日，即日起開始領標。

第一太平戴維斯表示，工業地產市場搭上這一波台商回流及科技產業起飛，成交量連續三年向上攀升。其中雙北市的工業廠房，價格亦經歷一波漲幅，南港區在重大建設及民間大力投資下，儼然已成為台北東區新門戶，吸引多家科技業遷入。

第一太平戴維斯調查，聯強國際購入世界明珠商辦15個樓層，寫下每坪百萬元行情；總部位於新竹的慧榮科技，則參與台鐵南港玉成段都更案，將在南港興建萬坪的台北總部。

建商及壽險業者亦看好南港發展潛力，包括潤泰、長虹、富邦人壽、國泰人壽及新光人壽，皆投入該區的大型開發案，合計正在動工中的商辦、廠辦及商場總樓地板面積超過 30 萬坪，是台北市區商業開發動能最強的區域。

至於捷運昆陽站周圍是目前南港區捷運沿線中開發密度最高的區域，許多傳統產業、國營企業及金融機構之舊廠區皆進行再開發，預計至少8個開發案正在進行中，如潤泰玉成段企業總部案、國產實業總部、國建利百代商辦案及慧榮科技南港總部案，都是該區的指標大案。目前南港區的預售商辦行情介於80萬元至100萬元。

本次中鼎集團標售的南港遠東智慧科學園區科技廠辦，共計3戶，每戶面積440.64坪，可作辦公、廠房及倉儲之用，使用彈性佳，底價每坪不到40萬元，極具價格競爭性。

另一標的則是位於深坑的信義財貿中心園區，鄰近國道3號木柵交流道，15分鐘車程可抵達信義區、南港區及汐止區，交通便利。園區維護管理品質佳，公設比僅22%，使用效率高，本次共標售 2 戶，底價每坪不到25萬元，相當適合自用型買方做為後勤辦公室或備援辦公室之用。

本次負責標售的第一太平戴維斯資深協理陳逸鴻表示，工業不動產的需求強勁，今年第 1 季大型工業地產交易金額達到318億元，比去年同期成長近7成，本次標售的工業廠辦，都是該區域極少釋出的低門檻物件，預期將會吸引自用型買方積極出手。