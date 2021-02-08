高雄透天建案熱 過埤子區段徵收區夯起來

高雄鳳山過埤子區段徵收面積雖高達50公頃，但合併之前的高雄縣政府，已全部標售政府取回的所有土地，剩下大地主台糖仍有大批「肉地」逐年釋出，而陸續取得土地的建商，幾乎都是推出透天建案，在永堂建設、百春陽建設之後，隆大營建也推出「鳳凰天畝」加入戰局，要爭取鳳山和前鎮等地的透天需求客青睞。

高雄地政局土地處分科長郭陽春表示，高雄市鳳山區的過埤子區段徵收區面積約50.47公頃，在2000年8月即已開發完成，扣除公共設施，可供建築面積約21.22公頃，最大地主是台糖，而合併之前的高雄縣政府，在2003年前後已將取回的區段徵收土地約10.28公頃，全部標售出去。

廣誠國際總經理董上裕表示，當初土地標售價格平均每坪約7.92萬元，過埤子區段徵收區內目前已無政府土地可供標售，該區土地難求，但隔著八八快速道路的77期重劃區土地，高雄地政局近期標售時，每坪已衝上35萬元左右。

董上裕指出，過埤子區段徵收區生活圈，十多年前即有許多建商在該區推案，以透天厝居多，當時的透天價格大約介於800萬到1,000萬元，目前平均售價已上漲介於2,300萬元到3,000萬元之間。

隆大營建再度搶進鳳山過埤子區段徵收區生活圈，推出「鳳凰天畝」透天建案。圖／顏瑞田翻攝

隆大營建副總陳又齊指出，鳳山公園生活圈大多屬於透天住宅，隆大十多年前，便曾在該區推出「鳳凰城一期、二期和三期」、以及「當代鳳凰」，此次推出「鳳凰天畝」，再一次回到深耕熟悉的地方，推出百戶透天別墅造鎮新計畫。

陳又齊表示，「鳳凰天畝」基地是2019年1月向台糖以每坪約28.68萬元、總價約8.03億元，標得面積約2,802.69坪土地合建分屋案，目前正在興建中，「鳳凰天畝一期」預計2021年底完工交屋，「鳳凰天畝二期」預計2022上半年完工。

廣誠國際協理鍾榮華表示，隆大「鳳凰天畝」基地靠近77期重劃區，附近也有中崙商圈，基地則鄰近面積大約6.6公頃的鳳山公園，對外交通可透過88快速道路，南來北往大約只要六分鐘距離，即可接軌中正交流道，前往高雄市區任一百貨商圈。

鍾榮華指出，過埤子區段徵收區生活圈幾乎是透天建案，但特質是「案量多、戶數少」，目前的透天建案，包括隆大「鳳凰天畝」、永堂建設「永堂首席」、百春陽「日出春陽」、光順建設「高人一等」、以及皇品苑「好市吉」等透天建案。

鍾榮華表示，由於該區大地主台糖每年才釋出一筆土地，包括隆大「鳳凰天畝」等建案，可說是該區稀有的產品，因此，對於鳳山和前鎮等地的透天需求客，相當具有吸引力。

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