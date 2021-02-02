不二價銷售 草屯智能小豪宅「陸禾誠也」

位居台中、彰化、南投交通樞紐的南投縣草屯鎮，隨著人口數直線攀升，2021年有機會升格為「草屯市」。在人口紅利加持下，近幾年吸引富宇、久樘、陸禾等台中建商爭相搶進草屯插旗推案！

其中，新案「陸禾誠也」為草屯少見的一房二廳投資型產品，採取不二價策略，自備款只要一成，由於預約踴躍，已經搶在農曆年前開工動土。

「陸禾誠也」專案經理辜慶忠表示，草屯文風鼎盛，驅車到台中僅需30分鐘車程，近幾年更因鄰近國道三號、國道六號、中投公路、中潭公路等，吸引越來越多外地人移居草屯定居，2021年有機會升格為「草屯市」。

陸禾建設看準草屯鎮的人口紅利與剛性購屋需求，在南開科技大學旁打造智能小豪宅案「誠也」，專攻精品一房，智能APP可遠端遙控室內多項電器；公設比僅有24％，管理費每月500元，打破當地傳統建築規劃，吸引不少來自台中的投資置產客，未來準備當包租公。

辜慶忠表示，草屯植物園、兒童公園為「誠也」創造萬坪綠地環境，加上臨近南崗工業區、台灣工藝發展中心、草屯工藝園區，就業機會與租屋需求大增，是區域相當看好的新興住宅區。

「陸禾誠也」基地面積519坪，分為小豪宅區、別墅區。其中，小豪宅區規劃18-21坪，皆為一房二廳產品，總戶數共35戶，每戶配有2格機車位，採不二價銷售，18坪總價360萬元、21坪總價433萬元；別墅區共有12戶，每戶建坪51-55坪，總價1,458萬至1,538萬元，同樣採不二價銷售。

辜慶忠表示，陸禾建設自我要求嚴格，30年來完工速度精準，消費者一到現場，就能感受何謂誠信建商，舉凡平面圖標註尺寸、一目瞭然的26條合約，建材、型號皆標註清楚，這也是陸禾第一次到草屯鎮推案，就獲得不少民眾信任，銷售速度平順。

辜慶忠強調，為了讓消費者更放心，「陸禾誠也」採用聯邦銀行價金信託提供準住戶自備款保障，在過戶完成前，陸禾建設不能動用該筆款項，提供消費者百分百的保障。