看準寵兒商機 建商推親子宅

「陞霖太美」、「總太聚作」、「快樂天鵝」等個案，規劃完善的親子公設，均創銷售佳績

許多準爸媽會將買房列為結婚計畫的一環，台中建商看準寵兒商機，新推案包括「陞霖太美」、「總太聚作」、「快樂天鵝」等，紛紛規劃多元且貼心的親子公設，吸引準爸媽的眼光，個案均創銷售佳績。

根據內政部「住宅需求動向調查」統計資料，國人購屋自住最主要原因，其中「結婚」占22.5％、「子女因素」占18.1％，由此觀察，近年來「結婚生子」是影響國人買房因素之一，也顯示親子宅產品的潛在需求。

近幾年來，太平區在74號快速道路開通及鐵路高架化等交通利多挹注下，吸引眾多品牌建商爭相搶進區域推案。

其中，陞霖地產首案「陞霖太美」，基地位置位於中山路、樹孝路商圈，基地面積廣達2,600坪，建商保留1,500坪花園森林，且針對親子規劃包含兒童遊戲室、攀岩區、多功能遊戲館；藝文娛樂設施則包含媽媽才藝教室、閱覽室、音樂教室等多元公設，滿足首購家庭需求，目前已熱銷九成。

陞霖地產首案「陞霖太美」，目前已熱銷九成。圖／業者提供

陞霖地產董事長邱紹軒表示，首購族群以小家庭居多，尤其不少準爸媽購屋時，相當重視社區親子規劃，希望有良好的全齡化空間，讓小朋友在社區玩耍時，爸媽可以在一旁運動或是進行休閒活動，不僅減少戶外空氣污染，也培養正向的親子互動。

此外，總太地產北屯區造鎮大案「聚作」，留設廣達2,700坪的面積，規劃多達47項樂齡景觀公設；其中，針對孩童特別設計專屬跑酷場域、攀岩場、溜冰場等，輕鬆滿足日常所需的戶外運動機能，並結合緊鄰的麗園公園打造400坪露營區，讓親子可享愜意的天倫之樂，全案住宅部分已於2020年底完銷。

總太地產於北屯區推出「心生活美學聚落」系列造鎮案，規畫多樣趣味親子公設。圖／總太提供

總太地產北屯區造鎮系列建案來到三、四期「心之所向」，最快今年第一季取得建照，其貼心公設規劃，也備受小家庭族群高度關注。

另位於沙鹿區中山路的久樘「快樂天鵝」，基地面積達1,560坪，規劃多達十種青少年族群喜愛的運動主題公設，包含業界少有的戶外籃球場、室內桌球室、健身房、撞球、手足球、手冰球、多功能運動教室、親子遊戲區等豐富的公設。

此外，該案考慮到小家庭好動的孩童跑跳造成的樓板噪音困擾，久樘開發特別採用豪宅規格的中空樓板加強隔音，住家環境「動靜皆宜」，產品坪數為23～34坪，僅剩最後二戶，每坪開價24～25萬元。

台中建商看準親子宅需求，積極搶攻市場商機，接待中心舉辦親子手作活動吸客。圖／業者提供

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