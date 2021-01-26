台中大雅｜渡假輕豪宅「惠國沐微風」創銷售佳績

台中市大雅區受惠中科、水湳經貿園區陸續開發到位，加上周邊生活機能完備，近幾年成為建商搶進推案的熱門區域。其中，惠國建設「沐微風」新案，基地就位於熱鬧的學府路、神林南路，現代建築外觀，集Alfa Safe制震宅、渡假輕豪宅、AI智慧宅於一身，自第四季進場以來頗受好評、創造銷售佳績！

惠國建設表示，「惠國沐微風」坐擁大雅區學府路文教圈，散步即達二和公園，輕鬆享受優雅寧靜的綠意，全聯社、美食小吃近在咫尺，且鄰近中清路麥當勞、肯德基商圈，日常採買便利。

「惠國沐微風」訴求精品渡假寓邸，團隊聘請七期豪宅御用建築師趙英傑，打造優雅建築外觀，並集合國內外獲獎無數的上境設計許富居、夏利設計許盛鑫等設計師操刀，豐富多元的植栽計畫，創造大雅綠覆率最高的戶外景觀。

此外，「惠國沐微風」自擁透明圓弧曲度的渡假泳池，池邊椰子樹、白沙點綴，無論是小朋友的遊戲區、極富氛圍的吧台區，都襯托出休閒渡假飯店的悠閒風格。

在公設部分，規劃豐富且實用的公設，包括電影院、閱覽室、健身房、交誼廳、兒童遊戲室、棋藝室到頂樓戶外BBQ等，甚至打造生態水族箱，繽紛熱帶魚賞心悅目且寓教於樂。

「惠國沐微風」一層四併，均質3房，戶戶三面採光，結構採戴雲發Alfa Safe耐震系統工法，大樓1樓及夾層特採柱中柱、系統牆，大幅提升建築的耐震力；此外，居家建材精選義大利進口廚具、衛浴設備選西班牙百年品牌Roca，從全自動一體式智能馬桶、鋼板浴缸、主臥恆溫龍頭、冷啟動防燙面盆龍頭，展現舒適、品味與生活美學的結合。

值得一提的是，「惠國沐微風」領先規劃AI人臉辨識智慧宅的全新體驗，從E-Tag車道管理，遠距離感應，因應未來趨勢，預留電動車充電專用系統；社區大廳及地下室以人臉辨識系統，自動呼叫電梯，進入後不必按目的樓即可抵達住戶樓層，更加方便；玄關門維夫拉克電子門鎖人臉辨識功能，提高生活便利性。

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