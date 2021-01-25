人口年增前10行政區 房價年增超給力

人口紅利給力，六都人口增幅前10大行政區房價表現不俗！根據內政部人口及實價登錄資料交叉比對，2020年六都人口年增幅度前10名行政區，由新北巿林口、淡水拿下冠亞軍，桃園八德、台中南屯及北屯，分列3至5名，區域房價年增幅度約1.98％至3.54％，較特別的是，第10名的桃園區，在建商大舉推案下，房價年增幅度高達6.39％。

代銷逐產業利基布局

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，都會區人口增加最多的林口與淡水，早在1980年代即啟動新市鎮開發，經過多年發展，兩地現今的生活機能已十分健全，捷運、賣場、影城應有盡有，且2字頭房價比雙北核心區親民許多，因而吸引大量青壯年移居，房價也在剛性買盤充沛的情況下溫和上漲。

摘下人口成長季軍的桃園市八德區，能見度雖不及桃園區及中壢區，但該地坐擁擴大重劃區、桃捷綠線、北捷三鶯線等多樣開發題材，且地處桃園、新北交界地帶，可同時吸納北桃兩地的外溢人口，加上當地的1字頭房價物美價廉，深受首購民眾的青睞，為人口成長奠定勝基。

另據住展雜誌調查，北台灣前十大代銷，也逐人口紅利、產業利基積極布局桃竹、台中與南部地區。海悅總經理王俊傑指出，隨著公司營運規模擴大，經營腳步自然會跨出雙北巿，跟隨優質產業到其他縣巿布局，為此，今年在桃園、新竹、台南等地也都有個案要推出，同時看好台商回流移，還將回防台北大舉推案。

就業帶動自住戶需求

對於去年推案量在台中名列前茅的北屯，在六都人口移入比例中排名第5。總太地產發言人陳思翰表示，受惠精密機械與光學工業紛紛進駐台中，周邊縣巿如苗栗、雲林、彰化等地年輕人轉往台中就業、成家，進而購屋，這幾年台中推案量攀升，並以符合自住需求的2至3房居多，未來這種虹吸狀況會越來越明顯。北屯區坐擁捷運、鐵路高架等多項重大建設利基，公共建設帶動民間企業進入，秀泰、三井、好巿多陸續設點，吸引民眾前仆後繼移居，購屋需求持續正向發展。

南科人減少照漲不誤

值得注意的是，台南市去年人口減少近6000人，但房價依舊照漲不誤，這主要是產業投資興旺使然。上曜建設指出，南科產值可望在2年內突破「兆元」大關，在區內剛性需求不斷加溫間，上曜將持續推案深耕。據了解，上曜鎖定人口增速頗大的安南區九份子推出新案。

(中國時報 王莫昀)

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