這國宅鹹魚大翻身 最快2024重建

鄰近西門町的西寧綜合行政大樓，屋齡已39年，目前地下室和1樓為西寧市場，2樓到4樓為台北市府局處辦公室，5樓以上則是國營公宅，住戶約有476戶。

大樓建物老舊，外牆磁磚剝落、生苔，甚至因自殺案件頻傳，被網友封為北市知名的「猛鬼大樓」之一，現北市府已拍板決定重建，現有的476住戶將啟動安置，最快2024年動工拆除。

結構補強僅治標

為了一掃猛鬼大樓的汙名，北市府都發局原規畫編列約2億元預算為西寧綜合行政大樓進行外觀拉皮，不過卻遭地方、民代反對，認為應該要直接評估重建。

議員劉耀仁指出，西寧綜合行政大樓使用年限尚餘16年，每任市長都以使用年限為藉口不願面對建物安全性堪慮的問題，已讓位於大樓1樓及地下1樓的攤商們每天生活在恐懼之中。議員徐立信也表示，西寧國宅外牆磁磚剝落，雖然加防護網，但安全結構仍受民眾質疑，若改建前有危險，還是要做結構補強，磁磚部分也希望能全面清除。

新大樓可容納800戶

都發局長黃景茂表示，經總體檢發現，西寧國宅不僅有氯離子含量超標的問題，也有混凝土中性化的狀況，將會影響結構物耐久性及強度，而補強僅能延長大樓的使用年限至15年，因此決定原地拆除重建。

黃景茂說，西寧綜合行政大樓拆除重建，最快2024年動工，2023年啟動安置，新大樓可提供約逾800戶，容納原住戶，可做中繼住宅，至於現租戶的安置，除了福星社宅可以容納較多租戶，也可用租金補貼方式安置，目前仍在討論中。

徐立信也建議，除優先安置西寧國宅住戶至福星公宅，西寧市場也可以就近利用附近的腹地，作為中繼市場。

（中國時報 張薷）