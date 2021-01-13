農16店王月租金80萬 創高雄餐飲租金紀錄

高雄農16特區原興富發房屋銷售中心，合約到期之後，改由「泛彩巴集團」以每月80萬元租金承租20年，開店做為韓八韓日燒肉鍋物店，創下農16特區、甚至是高雄市餐飲單點最高的租金價格，「泛彩巴集團」負責人陳俊雄並砸下1億元裝修，24小時營業，每月目標要做到1億元，才能永續經營。

根據實價登錄資料顯示，位於博愛路與明誠路三角窗的土地，面積367坪，地主原本以每月逾90萬元的月租金，出租給興富發集團做為高雄預售和成屋建案的銷售中心，2020年合約到期。

最近該地已經成為韓八韓日燒肉鍋物店，因為來往客人很多，而引起外界注意，經查之後，「新東家」大有來頭，他就是靠著珠寶批發、以及29年前就在高雄創設「彩色巴黎」泡沫紅茶起家的「泛彩巴集團」負責人陳俊雄。

陳俊雄13日受訪時證實，該地已由他以每月80萬元租金，向地主承租土地和既有建物，合約10再加10優先承租權，總共20年，做為韓八韓日燒肉鍋物店的營業場址。

外界最大的疑問是，每個月的月租80萬元，加上人事管銷費用，同時又新增1億元的裝修費用，「會賺錢嗎？」陳俊雄豪氣直答「不擔心虧損問題」，因為，高雄是我的根，10年再回收也可以。

陳俊雄表示，他可以在高雄開設3家「彩色巴黎」泡沫紅茶，從29年迄今屹立不搖，加上已有經營「水刺床」韓國烤肉餐廳的經驗，在品質第一的前提之下，消費者上門，不成問題。

不過，為了永續經營，陳俊雄也給自己一個營運目標，就是每月營收至少要5千萬元，目標是1億元，以430個位置、每次350位，大約來客率82％計算，24小時營業，每天翻桌率10倍，就可達標，未來只要賺錢超過5％，食材也將立即升級，回饋客戶。

他說，彩色巴黎泡沫紅茶店，29年前的月租就45萬元，可說是世界紀錄，因此，生了一場大病之後的他，所做所為，就是要向自己，挑戰人生的沒有極限。