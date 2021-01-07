挑戰連5紅！2021推案量上看1.34兆元

台股站上萬無一失的「萬五」關卡，超低利資金行情持續醱酵，在建商近年積極「搶地」舖貨之際，房市多頭訊號的車頭燈訊號，也更亮了，據房地產專業市調機構最新調查，2021年北台灣推案量仍約有5％的成長空間，預估全年推案量可望達到1.34兆元，將挑戰連五紅，超越2013年再創歷史新猷。

據住展雜誌今（7）日公布的最新統計，北台灣2020年新成屋、預售屋推案量達約1兆2,754億元，比2019年1兆1,287億元，增逾1千4百餘億元，年增幅約13％，不僅連續四年正成長，並且寫下歷史次高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，因低利環境支撐、資金回流，以及國內防疫有成帶動購屋需求升溫，進一步提振建商推案信心；而推案量增減與房市景氣起伏關聯度頗高，從去年推案量勁揚且創歷史第二大量來看，房市多頭訊號的車頭燈已經亮得更明顯了。

何世昌指出，由於國內官方與民間調研機構普遍預期今年經濟成長率可達3％至4％，經濟成長強勁將讓房市受惠，今年房市價量會溫和成長，再加上去年土地交易火熱、建照核發量居高不下，今年北台灣推案量仍約有5％的成長空間，預估全年推案量可望達到1.34兆，超越2013年再創歷史新猷。