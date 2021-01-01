中市招商 精密機械園區標準廠房搶手

台中市政府為減輕中小企業負擔，於台中市精密機械科技創新園區建造地上6層、地下1層的標準廠房，提供以公司為經營主體的低汙染事業及未登記工廠進駐，日前辦理申租廠商抽籤活動，共7家廠商獲優先承租權，包含佳龍、鈞興、禾力、永易立、科智、東昕及宇弘。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，市府釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價300元價格出租，公告以來吸引許多傳統產業、台商回流及電商製造業積極搶進。

去年9月11日公告出租標準廠房1至6層樓共38個單元，同年12月30日辦理申租廠商抽籤活動，共7家廠商獲優先承租權，精密機械製造業「佳龍發展系統股份有限公司 」、「鈞興機電股份有限公司」、「禾力自動化科技有限公司」及「永易立股份有限公司」；醫療設備製造業有「科智實業股份有限公司」、「東昕精密機械股份有限公司」；光學器材產業則是「宇弘科技有限公司」。

經發局指出，中籤廠商後續將提報台中市工業區土地或建築物租售及價格審查小組核定，與市府簽訂租約後即可辦理後續進駐事宜。

市府興建精密機械園區標準廠房，解決中小企業及未登記工廠缺乏廠房問題，緩解廠商用地需求迫切性，盼藉此帶動產業群聚效應，增加國際競爭力。

(中時 盧金足)