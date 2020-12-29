「寶璽天睿」每坪82.8萬 改寫中台灣天價

台中「超豪宅王」-七期的「寶璽天睿」，以每坪最高82.8萬元，改寫中台灣天價，最近完工落成；建商表示，全部64戶，再賣2戶就售八成，客戶幾乎都在海外有事業。

台中市建築業界第一代豪宅始祖寶璽建設創辦人梁德煌29日公開亮相。

寶璽的最新力作「寶璽天睿」，全案已完工落成，位於府會園道1號，規劃地上38樓、地下4層，四面不分前後、都是正面，採全石材和金屬格柵設計。

每層2戶，採「Z」字錯開設計，這也是建築業的創舉，讓每1戶可四面採光，採光面更多達27米，兩戶之間也沒有鄰牆；至於一樓門廳，更挑高超過10米。

建商表示，光是義大利手工打造水晶燈，就要價40萬歐元，一套千萬名廚英國皇室御用品牌Valcucine，就價值一間房。

梁德煌表示，寶璽推案，向來很少考慮到市場景氣方面，不過，每一案都依地點和特性來設計。

寶璽建設副總經理周白金表示，全案總銷約80億元，共64戶，預售時已售五成多，每坪開價79~90萬元；目前完工落成，再賣2戶，就銷售八成。每坪成交價六十幾到七十幾萬都有，總價至少1.5億元以上。

據實價登錄，「寶璽天睿」頂樓37、38樓的樓中樓戶，總面積322.6坪，以總價2.46億元成交，拆算後每坪82.8萬元，買家為僑外資福昶有限公司，坐上中台灣「超豪宅王」寶座。