新莊運動公園生活圈 首購族最愛

有新北市中央公園之稱的「新莊運動公園」發展早、屋齡高，生活機能完整，除了擁有萬坪綠地外，步行十分鐘可達捷運新蘆線新莊站以及環狀線幸福站，總價約700萬即可入手中古公寓，吸引新北首購族目光，近五年周邊房市交易量也上升不少，根據內政部實價登錄資料顯示，2019年成交件數較2016年成長三倍。

新莊運動公園生活圈從幸福路以南、中正路以北、新泰路以東與思源路以西環繞而成，近年因各大重要棒球以及籃球賽事均在此舉辦，人流龐大，加上美食小吃一應俱全，生活圈成熟，受到不少自住買盤青睞。

信義房屋新莊運動公園店主任莊雅珺表示，此生活圈內交易最熱絡的地段在中港路，單價介於25萬～42萬之間，公寓、華廈以及大樓都有，是此生活圈中交易量最大，也是最受客戶喜愛的門牌；而生活圈中另外兩條熱門路段分別為中華路以及復興路，公寓價格介於23萬～33萬之間，10年以上大樓介於36萬～42萬之間，10年內大樓則落在40萬～43萬。

莊雅珺指出，新莊公園生活圈的房型及價格可以簡單分為兩類，總價700萬起可買兩房公寓，吸引新莊五股的年輕首購族；價格高一些的華廈則是主流產品，屋齡介於25～30年，單坪價格約34萬～38萬，三房型總價1,500萬，由於公設比較新大樓低，實際使用坪數大，去化速度快，多以在地公寓換電梯族群為主。

新莊運動公園周邊生活機能部分，涵蓋了新莊夜市、新莊五股泰山一帶最大早市宏泰市場、以及黃昏市場中美市場，提供周邊居民早中晚日常生鮮採買以及巷弄美食，中港路則有家樂福賣場，新泰路商圈亦有寶雅，新莊公園內有田徑場、棒球場、新莊國民運動中心、游泳池、健身房以及四座兒童公園，整體環境機能便利。

至於交通機能部分，除了捷運新莊站以及幸福站雙捷運站外，中正路、復興路、幸福路上都有多班公車串聯台北市各區，一旁的65號快速道路可銜接中山高及北二高，往返台北市區不到半小時車程。學區方面則有新泰國中小、新莊國中小、中港國小及恆毅中學等。

莊雅珺表示，新莊運動公園最為人詬病的就是停車問題，每每有大型賽事舉辦，周邊停車以及交通都會大打結，而新莊運動公園地下停車場預計將在2022年完工，預計提供636格汽車、140格機車停車位，不只可以紓解大型賽事停車需求，也將提供周邊里民停車優惠，會是該生活圈購買公寓時的一大利多。

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