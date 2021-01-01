中路特區擁三大優勢 吸買氣

純住宅環境、公園綠地多且交通便利，加上鄰近中正藝文和市府兩特區，獲不少首購族青睞

桃園近年來受惠於人口增加，帶動購屋的剛性需求，加上桃園捷運等各項建設利多，讓許多建商積極在各大重劃區購地推案，其中桃園中路特區可說是區域房市的黑馬；信義房屋觀察，中路特區擁有純住宅環境、公園綠地多且交通便利的三大優勢，吸引不少首購族，加上鄰近中正藝文特區和市府特區，吸引眾多買方指名看屋。



信義房屋市府店專案經理呂杰翰表示，和其他重劃區相比，中路特區的純住宅規劃和高綠覆率是最大亮點，且可說是綠地最多、商業氣息較低的重劃區，吸引許多重視居住環境和生活品質的客群。



尤其以區內的向陽、水秀和風禾公園周邊的物件最受到青睞，假日也有許多民眾在公園運動休憩，且學區有文山國小、中興國中，都是桃園知名學校，重劃區內也有規畫學校預定地，近幾年也有許多年輕家庭移入。



中路特區綠覆率高，面公園物件買方指名度高。圖／信義房屋提供

房仲業者指出，臨大馬路的物件都是相對保值抗跌的購屋選擇。圖／信義房屋提供

聯外交通方便也是中路特區的一大特色之一，呂杰翰表示，從區內出發約五分鐘就到南桃園交流道，十分鐘可達藝文特區和市府商圈周邊，同時距離桃園火車站也不遠，也有客運及公車可直達台北市，加上房價親民，吸引不少雙北市的買方移居，同時也因為區內物件多為五年內的新成屋，也讓不少鄰近商圈想要「舊屋換新屋」在地客群紛紛出籠。



中路特區內的產品類型相當多元，二至四房的物件都有，呂杰翰建議，想到中路尋屋可以先設定總價預算，再依照預算需求篩選合適產品，標準的三房含車位的物件單價多落在28～30萬左右，總價約1,000～1,200萬，四房產品則要到總價約1,500～1,600萬元間。



但因為建案眾多，區域行情更會依照建商口碑、社區規劃等等有所差異，尤其是受歡迎的面公園物件，因為景觀佳、視野不受遮蔽，價格至少會高一成以上，或者可以考慮大馬路上的物件，如力行路、正光路或慈文路周邊，都是相對保值抗跌的選擇。



呂杰翰表示，中路雖是純住宅區的規劃，但是生活機能也陸續到位，除了生活採買可往南門傳統市場外，全聯也在區內準備進駐獨棟商場，未來隨著人口遷入，周邊的日常飲食、診所等店鋪也將陸續開幕，更能滿足機能與民生需求，同時享有良好的居住品質。

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