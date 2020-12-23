五股工業用地夯 塭仔圳7千間廠房找新家

今年下半年全台不動產買氣明顯回溫，其中北部蛋白區因基期較低，最有明顯成長，根據全國不動產五股成泰店統計，受惠台商資金回流與興建廠辦需求，加上塭仔圳市地重劃欲拆遷的7000間工廠積極尋找遷移廠辦新標的，五股廠房5年來租金不但漲1倍，工業土地價格也成長1倍。

而廠辦遷徙帶來工作機會與居住需求，帶動五股住宅成交量增加5成，不過目前住宅單價仍未有明顯漲幅，持平的2字頭房價仍相當適合首購族進場。 全國不動產五股成泰店店長邱祚斌表示，在新北市長侯友宜大力推動塭仔圳市地重劃之下，塭仔圳目前約有7000間廠房有遷移需求，因此帶動新北產業園區（五股工業區）、泰山地區工業用地需求，以陶瓷業、傳統機械業、基礎鋁製品業等傳統業者為主，遷廠詢問度至少增加2倍，因此這1年來工業廠房月租金行情從每坪300~500元上揚至500~700元不等，1年內就漲了1倍。

至於工業土地價格也明顯翻漲，邱祚斌指出，以五股成泰路、泰林路舊商圈零星工業區價格來看，5年來從每坪35~38萬元、到3年前每坪43~45萬元，至今已來到5字頭行情；至於開發完整、規劃完善的新北產業園區（五股工業區）則價格較高，5年來土地單價從3~4字頭已翻漲1倍，現在開價甚至已來到7~8字頭。若觀察工業廠房建坪價格，五股成泰路、泰林路舊商圈零星工業區之中，有樓面的標準廠房，這3~5年來也從當初的17~18萬元一路上揚來到20~26萬元；至於新北產業園區（五股工業區）則從每坪20出頭萬來到40萬元以上。

工業廠房的熱絡帶來就業機會，也推動住宅需求，加上五股房價基期相對低，向來吸引首購族買單。邱祚斌分析，五股房價在雙北市地區來說一直都是最親民的生活圈之一，因此在此波房市回溫之際成交量明顯增溫，在今年下半年就增加5成，其中以洲子洋重劃區最夯，主因均價26~28萬元就能買到新成屋，總價1100萬元可入住含車位3房，2房總價更可在千萬元以下，非常吸引首購族、自住客購屋。

邱祚斌認為，塭仔圳7000間廠房的遷徙需求仍需要一段時間去化，短時間內工業廠房熱絡趨勢不會變；而住宅部分雖然成交量成長5成，不過在洲子洋重劃區有大量新建案不斷釋出供給與競爭之下，因此周邊房價未有明顯增幅，接下表現應仍持平。不過成泰路舊市區住宅因供給量不多，目前每坪單價約在22~23萬元，看好基期低、供應少等利多，明年有機會走揚。