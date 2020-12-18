苦熬30年 新店最大都更案4年半後登場

新北市新店的市中心最大都更案，在苦熬近30年後，終於在合環建設機構總裁黃正勝出面協助下，耗費8年心力多方奔走、整合，成功取得建照、順利動工，業者表示，迄今去化逾8成，預計4年半後將以「新店最高住宅地標」之姿，傲視登場。

合環建設今（18）日舉辦合環LANDMARK熱銷公開暨合環50周年記者會，並指出被視為新店地王地位的「合環LANDMARK」，位於正核心精華地段，占地面積2,837坪，委由台日營造雙雄大陸工程、日商大林組，攜手擘劃42層樓SC雙塔地標建築，從地段到產品規劃，堪稱新店最強。

業者表示，該案開放預約至今，已累積超過2,000組名單，銷售迅速突破8成，為新店最強熱銷指標。

「合環LANDMARK」從基地圍籬架起，到接待中心搭建完成、開放預約銷售，是新店房市討論度最高的話題建案，這是新店市中心最大都更案。

建商表示，適逢「合環建設機構」成立50周年，「合環LANDMARK」也被視為是合環50周年的建築大作；訴求結構安全、綠建築節能減碳概念，未來打造雙制震、黃金級綠建築，並通過國家嚴格層層把關的「耐震標章」認證，成為國內極少數擁有「耐震標章」與「黃金級綠建築」雙認證的摩天大樓住宅；至於坪數規劃，則是以29-76坪2~4房實住格局為主，切合市場自住主流。

近年，合環更致力於推動都市更新，積極改變新店的城市面貌，包括在2010年落成、新店第一件都更案「合環御景」，預計於2022年完工、新店第一件危老都更案「合環永新」，以及最新完成的「合環LANDMARK」等。