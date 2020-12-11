高捷岡山站聯合開發招商 創20億總銷金額

高雄捷運局推動捷運聯合開發，繼高雄捷運橘線O4基地之後，高雄捷運紅線延伸線RK1岡山站的1069.19坪舊有岡山果菜批發市場，11日也進丁招商說明，引進10億元左右，由開發商進行住宅、商場、以及運動中心，未來開發總銷金額初估上看20億元。

高雄捷運紅線延伸線RK1岡山站聯合開發說明會，11日由高雄副市長林欽榮主持，他致詞時表示，此次的說明會有3個歷史意義，第1是岡山雙鐵共構時代開始，第2是捷運還在興建中，聯合開發就開始推動，第3是，岡山信義計劃開始，藉由捷運系統，往北連結路竹，往南由小港至東港大鵬灣。

林欽榮指出，聯開理念是「合建分坪、利潤共享」，投資人、地主、主管機關三方聯合開發，依貢獻成本比例分配開發建物。高雄捷運局近來將捷運站聯合開發，作為主力政策之一，這是繼高雄捷運橘線O4基地之後的第二案，高雄捷運局長吳義隆表示，此次招商標的岡山果菜市場，緊鄰岡山火車站及高雄捷運紅線延伸線RK1站、岡山轉運站，未來更可透過跨站天橋，連結至岡山火車站後站。

此外，也可透過捷運系統，往南搭乘至橋頭科學園區及高雄市中心、往北至高雄科學園區，在這兩個重量級的科學園區優勢加持之下，讓基地區位優勢錦上添花。

吳義隆指出，此一聯開它基地面積3,518平方公尺（約1069.19坪）約㎡，使用分區屬都市計畫第一種商業區，為有效利用捷運土地資源，將依據大眾捷運法第七條規定，辦理聯合開發。

他表示，開發案初步構想將朝向以住宅、商場、新型態運動中心規劃，預估引進民間10億元資金，創造約20億元經濟價值，該案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分。