桃園航空城土地徵收期滿 估95%地主選擇配地

桃園航空城計畫土地自11月9日起至12月9日公告徵收期屆滿，總計有超過九成地主選擇申請領取抵價地，桃園市地政預估，至迄止日止加計因郵遞作業尚未收收件的申請案，最後應達95%左右，顯示民眾對於航空城計畫充滿高度期待及信心，願意參與土地分配。

根據桃園市地政局統計，桃園航空城土地公告徵收一個月期間，共受理約1.22萬件的申請案件，其中機場園區申領抵價地總金額約為1,040億元，占總補償地價1,151億元的90.4%，附近地區（第一期）申領抵價地總金額約為1,348億元，占總補償地價1,496億元的90.1%，二區選擇參與土地分配的地主均在九成以上，民眾申領配地過程順利且踴躍。

桃園市地政局長蔡金鐘指出，由於郵遞的關係，有部分土地所有權人於公告之日後才收到區段徵收通知，依規定可於送達次日起算30日內提出抵價地申請，所以桃園航空城雖然在12月9日完成土地公告，後續仍會有民眾依照前述規定陸續提出申請，估計應占總補償地價約4%到5%左右。

加上在公告期間約有九成的補償金額提出申請，預估最終應會有約95%的補償金額申請領地，顯示民眾對於航空城計畫充滿高度期待及信心，願意參與土地分配。