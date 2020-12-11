駁二+輕軌 鹽埕房產超搶手

寶象建設「塩埕序」鎖定首購和自住客，仰德建設「仰德灣」則主攻換屋族群

高雄鹽埕區近來在駁二特區等數位文創產業、以及亞灣公共建設帶動下，加上高雄捷運輕軌開通，人潮與商機再度湧現，但因可供開發的建地稀少，近15年新建的成屋只有十個，第二代創業的寶象建設，選擇該區作為進入房市的第一個代表作，推出「 塩埕序」大樓住宅，鎖定偏愛鹽埕生活圈的首購和自住客群；最新的預售建案則是仰德建設的「仰德灣」，主攻換屋族群。

高雄輕軌捷運C16文武聖殿站以及其它站體，為鹽埕區提供便利交通。圖／顏瑞田

寶象總經理洪士庭表示，鹽埕區是非常具有人文歷史特色的區域，只因建地稀有，加上舊屋整合不易，因此最近15年來，建商在這個區域推出的新建案，迄今只有十個。

洪士庭指出，「塩埕序」是寶象的第一個作品，光是建案命名就煞費苦心，「塩埕序」的序，一方面是指鹽埕區這個老地方長出了新種子，另一方面也是代表寶象建設的開始之處，因此，建案空間特別規劃展示年輕又帶點老味道，一進大廳的奉茶區、閱覽室的聆賞區，展現老鹽埕的人情世故，也是新鹽埕的品味戰役。

領航國際廣告公司經理曲紹亷指出，鹽埕區近來年大約每二年才推出一棟新的建案，目前還在線上銷售的建案，就屬寶象建設的「塩埕序」、以及友友事業的「百達富埕」，未來還有興富發集團等，也會伺機推出新案。

熟悉鹽埕區歷史發展與人文典故的曲紹亷表示，大約在2005年左右，永信建設集團企業高信建設，率先在鹽埕區推出「海揚」住宅大樓，目前中右屋的成交價格介於每坪20到24萬元之間，其餘的中古屋，因屋況與區位的不同，成交價則在每坪18萬到28萬元之間。

他說，「塩埕序，每坪開價在25萬到28萬元之間，每戶包括車位的售價大約1,050萬元，主攻自住客和首購族。」

曲紹亷指出，「塩埕序」的買家有三大類，一是鹽埕區在地人，目前還住在這裡，二是因工作關係，搬到鹽埕區並愛上這裡的上班族，三是已經外出的老鹽埕人，想要在這裡有個窩，他們除了懷舊的情愫，另一方面則是偏愛鹽埕的生活便利性和氛圍。

鹽埕區最新的預售建案，則是仰德建設推出的「仰德灣」，仰德協理鄭浩德指出，「仰德灣」的產品定位與其它建案略有不同，規劃32到75坪產品，每坪開價從25萬到39萬元，小坪數已經售完，剩下58坪和75坪兩種產品。

鄭浩德表示，主攻換屋族群的「仰德灣」愛河景觀宅，預定2022年底到2023年交屋，買家除了部分鹽埕區在地人，也有部分來自苓雅區、三民區、前鎮區、鳳山區等地，相當分散。

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