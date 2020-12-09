高雄房市熱 The One豪宅每坪開價50到70萬元

高雄近年吸引近2千億元的產業投資，加上高市府規劃在亞洲新灣區打造5G AIoT新創園區，成為亞灣區內房價的支撐力量，遠雄集團南下推出的「The One」超高樓豪宅，開價每坪50到70萬元，已售出近70％，在地建商國城建設推出的「定潮」，每坪同樣開價50到70萬元，有買家一口氣砸下2億元，買下300坪。

根據高雄市政府統計，自去年至今年10月中旬，台商回台2.0、根留台灣、以及中小企業三大投資方案，總投資金額逾1,962億元，位居全台各縣市榜首，在85家投資企業中，又以半導體產業、電子零組件等高科技製造業占比最高。

住商不動產亞洲新灣區加盟店長江炳賞9日表示，橋科園區議題帶動橋頭、楠梓房市發展，成高雄首購熱區，但因目前仍處環評階段，房價波段變化保守，根據實價登錄資料統計，2年來橋科周邊漲幅約8.5％。

他說，反觀亞灣區，利多不斷，包括5大公共建設、5G AIoT新創園區等，不僅吸引企業大舉進駐，近年更多達十多家建商獵地，推案則以大坪數豪宅為主，進而成為景觀豪宅大樓新聚落，2年來，亞灣區房價漲幅則達10.7％。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，時下居住型態轉變，但以目前銷況來看，大坪數產品仍保持穩定客層，尤其亞灣區鄰近貿易港口、小港機場等國際連通網絡，加上不少大廠總部落腳，加快區域內豪宅建案銷售速度，像是同樣為百坪以上的「賦格」已近完銷，「定潮」則獲上市櫃公司、傳產自營商等大戶青睞。

於中華五路、復興三路口的「定潮」，目前正在結構銷售，總銷約160億元，全案主力坪數從100坪到300坪，每坪開價50萬到70萬元，國城表示，今年上半年已售出20戶，甚至有買家豪擲2億元，購入300坪以上豪宅，消費力驚人。

除了在地品牌建商進軍高雄亞灣，北部建商也接連南下推案，像是遠雄建設集團的「遠雄THE ONE」，則引進洲際飯店，打造高雄唯一垂直複合式飯店宅，全棟建築打造僅次「85大樓」的68層摩天高樓。

遠雄地產行銷副經潘長俊指出，陸續交屋的「遠雄THE ONE」，住宅部分規劃116坪、153坪、以及183坪等3種產品、每坪開價50萬元到70萬元，迄今已售出將近70％了。