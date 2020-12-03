2020尾聲將至 網友票選房市代表字是「它」

2020即將結束，回顧今年，哪個字最能代表房市變化？台灣房屋集團趨勢中心舉辦2020年房市代表字票選出爐，第一名由「旺」字得票最高，獲選原因為「自住客當道，房市剛需旺」；今年最「有感」的房市新聞，則以「五大銀行房貸利率是1.359% 創歷史新低」獲得六成的網友贊同。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，代表字反映房市變化，從近三年來看，房市已脫離稅改陰霾，從2018年出現「轉」機，到2019年的買氣「回」溫，一路來到2020年，進入「熱錢多、利息低、鈔票薄」的時代，帶動今年買氣暢「旺」，不論是住宅、廠房、土地和商辦都交易熱絡。

此外，台灣房屋趨勢中心票選2020年民眾最有感十大房市新聞，有六成民眾對「五大銀行房貸利率是1.359% 創歷史新低」最有感；其次則是「台積電效應帶旺房市？全台科學園區房價都走強」以及「境外資金回台達2157億 帶動台商置產潮」成為今年房市焦點議題。

放眼2021年，張旭嵐分析，因今年買氣旺盛，已有不少示警房市的訊號出現，尤其針對過熱的預售市場加強查稅，不過在實價登錄和房地合一稅實施下，中古屋交易透明，頗有抑制炒作效果，且現今的房市仍以剛性需求買盤為主，房市應不致失速翻車。惟全球新冠疫情後續仍可能帶來經濟的不確定性，不過全球仍處在持續量化寬鬆潮中，在資金去化過程中，具備高保值、穩投報的不動產市場仍有一定吸引力，綜合來看，在政策、稅制沒有太大變化的情況下，房市將逐步「撥雲見日，暖陽普照」。

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