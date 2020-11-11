台中西屯｜七期「國泰層峰」深獲企業主青睞

國泰建設55周年在台中七期的代表作「國泰層峰」，基地位在素有「七期名人巷」美譽的市政北二路與惠中路口角地，由在國內以頂尖營建品質著稱的三井工程全案監造，更是華人建築巨擘李祖原在七期新市政中心唯一作品，獲不少企業主指名購買，產品規劃均質132坪，每坪開價63-69萬元，購買企業主不少來自食品、醫療、電子等產業。

「國泰層峰」跳脫傳統豪宅框架，以圓氣建築為核心設計理念。圖／業者提供

李祖原認為，「建築是最大的文創，也是展演都市文化的力量」。「國泰層峰」跳脫傳統豪宅框架，以圓氣建築為核心設計理念，立面以崗石作為基底，透過大量拋光與異形加工，增加石材的美觀及耐用性，更搭配錯層陽台、垂直綠化與柱列廊道等現代建築語彙，塑造磅礡大器的獨特美感，儼然成為七期的地標建築。

「國泰層峰」公設大廳實景。圖／業者提供

「國泰層峰」全棟打造SRC鋼骨建築，為東南、西北方向完全對稱，結構上也採對稱系統，能均勻承受地震時帶來的搖晃，減少建物扭曲變形，為結構力學上相對安全、穩定的配置；更不惜成本、採高韌性鋼構梁柱接頭及BOX箱型鋼骨，搭配密度極高的剪力釘增加鋼材與混擬土間的握裹力，結構外層橫樑在8處採用耐震間柱，並於低樓層鋼柱內採最高標灌漿1萬磅混凝土；施工期間，不斷針對尺寸及材料逐一反覆檢驗，整體施工的精密性、穩定性及繁複度皆堪稱業界指標。

「國泰層峰」公設實景。圖／業者提供

配備部分規劃德國格溫拜克淨水系統，水質安全無虞；當層排風設計、管道間逐層封閉可避免異味、病菌於管道間四竄，同時降低火災發生時產生的風險；住家客餐廳及臥室採中空樓板，窗戶採YKK氣密窗，隔音效果極佳，中空Low-E玻璃則降低日曬輻射及室內溫度；另外，室內配備暖風機、全熱交換器、PM2.5空氣淨化箱，空氣品質也做好把關。

「國泰層峰」泳池實景。圖／業者提供

衛浴配備TOTO、Hansgrohe、Duravit等品牌，廚具品牌則採用德國Zeyko手工廚具搭配Electrolux、Blanco等頂級設備，大氣尺度備受懂生活品味的頂級客層青睞，在安全、隔音、抗震、耐用等各種小細節處，都能看到國泰建設對住戶的用心。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接