台中烏日｜「浩瀚豐世紀」高鐵特區吸在地客與彰化客買單

看好台中高鐵特定區的發展潛力，豐邑機構旗下的浩瀚開發建設，在台中高鐵特定區烏日區中山路三段推出「浩瀚豐世紀」預售新案，規劃2-3房首購宅，由於地點交通便利、加上總價親民，公開即順銷約5成，烏日在地客與鄰近的彰化客層約佔了9成，10月底已經熱鬧開工動土。

「浩瀚豐世紀」產品規劃25-38坪、2-3房，住宅每坪單價24-25萬元，總價568萬元起，總戶數502戶（含2戶店面），總銷約40億元。

「浩瀚豐世紀」規劃2-3房首購宅，目前已順銷約5成。圖／業者提供

業者表示，「浩瀚豐世紀」雖然周邊有加油站、鐵路、高速公路等抗性，惟在強鄰環伺下依然獲得購屋者青睞，關鍵就是交通位置鄰近高鐵台中站，同時擁有捷運綠線G18站、台鐵紅線三鐵共構，名符其實「到站就到家」的生活效率，並與74號快速道路、國道一號形成四通八達交通樞紐，生活版圖無限延伸。

「浩瀚豐世紀」規劃2-3房首購宅，公開即順銷約5成。圖／業者提供

在周邊環境方面，車程幾分鐘即可抵達學區旭光國小，距烏日國中車程也不遠；車程5分鐘內可至公兒九公園、烏日戰車公園、台中國際展覽館；在生活採買方面，車程6至7分鐘可達全聯烏日店、楓康超市高鐵店、烏日市場；交通方面，車程5至8分鐘可至新烏日車站、台中高鐵站、烏日車站。

「浩瀚豐世紀」規劃2-3房首購宅，公開即順銷約5成。圖／業者提供

此外，「浩瀚豐世紀」鄰近台中國際會展中心、國泰物流中心、新光傑仕堡、臻愛花園婚宴會館、林新醫院等重大建設，創造人口紅利與產業能量，締造增值潛力，成為未來願景。

「浩瀚豐世紀」擁有豐富實用的休閒公設，如游泳池。圖／業者提供

豐邑機構推案區域從大台中橫跨到新竹，而且成功跨足經營國際飯店，包括新竹豐邑喜來登大飯店、逢甲商旅、台中豐邑MOXY酒店，並將這份成功經驗導入建築生活，強調喜來登飯店物業管理，落實軟硬體兼具的飯店尊榮服務。

「浩瀚豐世紀」逾2,500坪完整大基地，為展現地標氣勢，透過專業設計團隊，為社區規劃豐富實用的休閒公設，包括飯店式門廳、游泳池、健身房、視聽室、多功能會館等，搭配專業人性化服務，跳脫傳統物管公司，打造給猶如飯店的家。

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