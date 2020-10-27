預售屋熱潮假象 內政部：最重可處2,500萬元

近日各地傳出排隊購屋的情形，甚至有台中3位金主一次購入426戶的消息。對於房市過熱問題，內政部表示，近來房市交易盛傳部分建商未取得建造執照，即利用各種手法辦理預購或潛銷行為。

內政部強調，建商未領得建造執照即有銷售或廣告等誤導消費的行為，已違反公寓大廈管理管理條例及公平交易法，最重可處2,500萬元，將督同各地方政府加強查核，如涉有不法，將依法開罰，絕不寬貸。例如台中七期有建案尚未取得建造執照即在網站開放預約，吸引消費者預約購屋。

內政部針對此建案已於27日會同台中市政府消費者保護官等相關人員，至銷售現場進行查核及蒐集相關事證，一旦查證如涉及違反公寓大廈管理條例第58條規定，未領得建造執照即辦理銷售，最重可處20萬元罰鍰；若廣告上有引導消費者誤以為該建案已取得建造執照，即涉及違反公平交易法第21條規定，最重可處2,500萬元。

內政部提醒，預售屋交易期間長，易受市場因素影響，購買時應審慎評估合理市場行情及自身負擔能力，切勿受廣告或現場銷售熱潮的誤導，簽約前應停、看、聽，並善用內政部版預售屋買賣定型化契約，以減少消費爭議。民眾如有發現不動產業者未取得建造執照即有擅自銷售的行為，可檢送相關事證送請建案所在地直轄市或縣（市）政府查處。

內政部最後呼籲，不動產業者勿存僥倖心態，政府有貫徹公權力的決心，不容市場炒作歪風，以保障消費者權益，引導不動產市場健全發展。

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