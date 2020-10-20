台中大雅｜首棟宜居建築「鉅邑樹自在」熱銷逾8成

綠態建築已成房市新潮流，台中越來越多建商推出宜居建築預售案、且案案熱銷！其中，大雅區第一個宜居建築案、坐落於大雅市中心的「鉅邑樹自在」，推出後深受大雅區域客與中科客群的青睞，目前已熱銷逾8成，每坪均價站上3字頭，也是大雅區第一個單價站上3字頭的住宅大樓案！

由於第四季是房市傳統交易旺季，「鉅邑樹自在」衝買氣，近期推出訂簽方案，購屋再加價88萬元起，即可含裝潢、冷氣等配備。

大雅區第一個宜居建築「鉅邑樹自在」，規劃雙塔式建築。圖／業者提供

「鉅邑樹自在」副總李鴻育表示，全案呼應與自然共榮的全球建築思維，規劃跳島式的綠態露臺，別於一般景觀陽台，擁有可以開派對的超大空間，讓忙碌的生活也能森層呼吸，更使家的主人有了打破傳統空間的「空中樹院」：無論是生機菜圃、香草花園、瑜珈休閒、書香咖啡、私房茶屋、Sky Lounge，都成了主人們雲端上私藏的生活風景。

「鉅邑樹自在」規劃有書香咖啡、私房茶屋、Sky Lounge等實用公設。圖／業者提供

李鴻育強調，除了將160棵大樹樹海植入社區，「鉅邑樹自在」更規劃區域唯一齊質純住，零店面的800坪雙塔建築；公設方面則規劃兒童遊戲室、健身房、交誼廳、閱讀室、宴會廳，打造全齡化的社區生活。

「鉅邑樹自在」產品規劃35、40、45坪以及合併戶75坪、3-5房格局，總戶數72戶，總銷約9億元。

「鉅邑樹自在」規劃跳島式的露台，擁有超大空間。圖／業者提供

創立22年的鉅邑建設，多年來深耕大雅區房市，透天別墅的實績不少。「只有自己也願意住下來的房子，才是我們想完成的作品」，鉅邑建設總經理張德仁在規劃產品時，不僅思考著建築外觀、綠化的思維，更是在每個生活細節都思考著「宜居」的設計性。

「鉅邑樹自在」產品規劃35、40、45坪以及合併戶75坪、3-5房格局。圖／業者提供

「鉅邑樹自在」包括獨立的超大中島餐廚、浴室的降板設計、精品飯店式的衛浴配備，主衛更規劃雙開窗、淋浴間貼心的置物空間；除規劃抗PM2.5日本松下全熱交換器、亞細亞氣密窗，更將各戶樓板加厚至18cm，全面提升住家的生活品質；不惜營建成本的雙塔建築，換來了通風採光的漂亮格局，L角的建築設計，也同時保護了居住者的生活隱私。

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