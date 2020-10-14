台中龍井｜「精銳闊」制高點無敵視野國際景觀宅

產業園區已成台中房市大補帖！精銳建設看準中科園區未來的發展潛力，首度插旗中科特區的預售新案「精銳闊」，以超大4,300坪街廓基地面積打造15％低密度建築，全街廓包含雙公園、三花園、以及台中最美夕照夜景，地段加上規劃，9月正式進場以來，造成旋風式搶購熱潮，目前已經熱銷逾9成。

台中「精銳闊」推出4,300坪大街廓開發案，目前已熱賣逾9成。圖／曾麗芳攝

精銳建設協理高鴻麟表示，秉持「生活美學 盡在精銳」的理念，大基地、低密度、高綠覆是精銳近幾年來推案的目標。精銳首次進駐中科特區、就以壯闊4,300坪街廓，打造中部超低密度國際花園景觀宅。

台中「精銳闊」推出4,300坪大街廓開發案，目前已熱賣逾9成。圖／曾麗芳攝

高鴻麟說，「精銳闊」的基地位置是台中最浪漫的夜景賞景點，在家就可欣賞到百萬夜景，成為其他競爭個案無可比擬的特點。

高鴻麟進一步表示，「精銳闊」全街廓開發面積4,300坪，規劃3棟建築物僅佔656坪，建築密度約15％，將全街廓主體空間規劃為兩座公園、三座花園，未來住家就在公園與花園包圍中，超低密度與環景綠意都是超前規劃。

「精銳闊」產品分為2房、3房與3+1房等房型，室室開窗通透。圖／精銳建設提供

此外，「精銳闊」就位在台中港與台中國際空港的雙港樞紐核心；國道三號龍井交流道、國道一號中港交流道、74號快速道路都在10分鐘車程內；藉由台灣大道、向上路、西屯路等重要幹道，可便捷通往西屯區、南屯區，未來還有捷運藍線通過。

累積26年的豪宅、美宅經驗，「精銳闊」的公共空間兼具時尚美學與高實用性，包括有健身房、兒童遊戲室、KTV室、廚藝教室、Lounge Bar、茶屋、家教室等；產品分為22～29坪2房、33～35坪3房與39坪的3+1房等房型，室室開窗通透，並且配有豪宅等級的全戶大金冷暖空調與YKK氣密窗，創造出同區段僅見的大手筆。

「精銳闊」產品分為2房、3房與3+1房等房型，室室開窗通透。圖／精銳建設提供

「精銳闊」以其交通核心位置廣納中部客群，以及來自各地的國際科技人才，因此，已購客戶群當中，就有不少人來自中科園區。

精銳建設首度插旗中科特區推出「精銳闊」個案，銷售紅不讓。圖／精銳建設提供

精銳建設還特別在基地現場舉辦大型藝術展，打造大片綠地花園，讓在地居民為之驚艷，已成為東海商圈最新打卡景點。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接