台中南屯｜「時代溫莎大廈」古典建築奢華氣度

深耕台中蛋黃區逾15年的時代建設，最新作品「時代溫莎大廈」，基地位於南屯區黎明公益熱鬧商圈，擁大墩國中小明星學區加持，建築外觀延續品牌一貫的古典建築理念，搭配垂直綠化及跳島式宜居陽台，以當代建築語彙雋刻出獨樹一格的「優雅古典」風格。

「時代溫莎大廈」頂樓如玻璃皇冠的都鐸廳，重現亨利八世時的宮廷盛宴。圖／時代建設提供

「時代溫莎大廈」外觀延續品牌一貫的古典建築，搭配垂直綠化及跳島式宜居陽台。圖／時代建設提供

有別於一般古典建築，「時代溫莎大廈」不僅保留古典元素的設計靈感與奢華氣度，同時將街廓退縮、垂直綠化、宜居陽台等當代建築語彙融合，呈現出「優雅古典」的建築之美；此外，時代更建置住戶專屬的時代管家、客服APP、年度房屋健檢、24小時線上報修等軟性服務，致力落實生活服務的居住期待，同時昇華整體建築價值，由內而外詮釋「優雅生活」的美好想像。

台中宜居建築新案「時代溫莎大廈」，甫進場即迅速賣破6成。圖／曾麗芳攝

「時代溫莎大廈」規劃大尺度的中島廚房，自住客喜愛。圖／曾麗芳攝

「時代溫莎大廈」產品規劃37-40坪，總戶數92戶，總銷20億元。該案精選白鏽石、萊姆石、世紀金麻等石材做為建築基調，塑造奢華大氣感，社區退縮22米，以光臘樹、白千層、八重櫻等樹種形塑城市綠廊，與建築的垂直綠化及跳島式宜居陽台相互呼應，其中宜居陽台深度及寬度皆達3米，同時事先規劃好植栽，保持景觀的一致性，讓住戶享有綠意環繞的恬靜生活。

「時代溫莎大廈」街廓退縮、垂直綠化、宜居陽台，呈現「優雅古典」的建築之美。圖／時代建設提供

「時代溫莎大廈」潛銷不到1個月，預約客戶破百組。圖／曾麗芳攝

在住家坪數逐年縮小的市場氛圍下，時代建設將家裡最常使用的空間延伸到社區公共領域，高規格的豪宅尺度，包括「女王廳」由私人管家於大吧檯空間，接待每位返家主人與到訪賓客；伊頓廳的大書房，在優雅的空間中享受如莎士比亞的世紀經典；頂樓如玻璃皇冠的都鐸廳，讓主人化身中世紀的御廚，重現亨利八世時的宮廷盛宴，尊榮感十足。

「時代溫莎大廈」產品規劃37-40坪，總戶數92戶。圖／時代建設提供

另外，全案配有義大利進口防爆氣密敵銳門、德國軟水淨水系統、6+6LOW-E玻璃、義大利STOSA中島與廚具及Panasonic四合一暖風機等豪宅規格配備；其中，主臥跟次臥皆配備Panasonic一體式電腦馬桶，在40坪以下的產品中較少見，深獲菁英家庭的喜愛。

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