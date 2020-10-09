新工法、新建材 台中案吸睛亮點

樓地板隔音構造、Alfa Safe柱中柱結構、高強度易利柱工法等，掀起熱烈討論

建築技術與時俱進，新工法、新建材應運而生，包括超前部署的樓地板隔音構造、強調新耐震技術的Alfa Safe「柱中柱結構」，以及結合高強度並節省工時損料的「易利柱」鋼筋預組工法等，都在建築業界掀起熱烈討論，台中許多新建案搶先採用新工法與新建材，成為新案吸睛亮點。



台中建商表示，分戶樓板隔音新法已多次延後，最後拍定將在110年1月1日正式上路。新法規定，分戶樓板之衝擊音隔音構造，不同樓板厚度分別有不同的隔音構造，而新法規範之下，最終要符合樓板衝擊音指標Ln,w在58分貝以下之隔音性能。



因應分戶樓板隔音新政策，地材業者也推出隔音墊與木地板的套裝方案，如全球最大的木業集團生產商太格德國木地板，在強化複合木地板中結合德國橡膠隔音墊，樓板衝擊音降低指標在17分貝以上，加上木地板的溫潤、防滑的使用特性，受到許多建築業者採用。



其中，久樘開發早在10多年前就推動「寧靜住宅」、制音工法，旗下建案堅持採用中空樓板與雙層膠合玻璃等隔音技術，為住家舒適性把關。例如豐原新案「久樘向陽」，搶先採用隔音複合木地板，讓住戶享受「靜」的權利。

因應分戶樓板隔音新政策，地材業者推出隔音墊與木地板的套裝方案。圖／業者提供 複合木地板深受建築業界大量採用，地材業者紛紛強化隔音技術。圖／曾麗芳 由戴雲發團隊研發的柱中柱耐震系統Alfa Safe，台中已有新建案率先採用。圖／皇普提供

由於缺工與建材成本飆漲，在廠內鋼筋結構預組的「易利柱」，具有減少現場人為綁紮疏失，節省施工人力、縮短工期的特點，廣受討論，不少高價別墅案紛紛投入採用。



另由結構技師戴雲發研發的柱中柱耐震系統Alfa Safe，可強化柱核心結構的圍束及韌性，經國家地震工程研究中心之實體試驗證明，其耐震韌性提升近一倍。位在中興大學商圈的「興大康橋」，是台中首座採用Alfa Safe柱中柱結構建案；位於北區的「皇普莊園」同樣強調採用這套Alfa Safe專利耐震系統工法。



此外，坤悅開發在結構中特別採用國家地震工程研究中心驗證的耐震翼牆，加以雙層牆筋、隔戶牆厚度皆達15CM以上，柱筋續接器也採用最新SA摩擦方式續接法，以達到絕佳抗震效果。



包括當層排風、管道間逐層封閉、屋頂雙水塔、全棟式淨水設備、高低樓層管道分流等貼心設計，都是坤悅新案的標準配備，甚至如ATS緊急發電、防水閘門、地下室換氣及車位自動感應照明等種種細節巧思，兼具機能和美感。

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