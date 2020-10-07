台中北屯｜「漢宇琢森」打造單元12最美建築

深耕北屯區的漢宇建設，插旗單元12重劃區的第一座宜居建築大樓預售案「漢宇琢森」，為塑造單元12最美的建築，規劃極具指標性的宜居陽台垂直綠化設計，3至4房質雅格局，甫公開已熱銷8成。

「漢宇琢森」基地位居東光國小旁，近距雙捷G4站、北屯好市多，加上國道四號豐潭段接軌台74號工程如火如荼進行中，建設利多追漲效應持續發酵。

「漢宇琢森」不僅有指標性的宜居陽台垂直綠化設計，更規劃低建蔽千坪原生中庭。圖／漢宇建設提供

同時，該案鄰近2萬坪南興公園、舊社公園、北屯公園，加上基地旁旱溪水岸水景玫瑰公園塑造休閒宜居的環境，深獲自住客層的喜愛，步行即可到東光國小、三光國中；此外，葳格、衛道、普林斯頓、華盛頓、常春藤等私立名校，均於3至10分鐘車程範圍可達；生活採買則有北屯商圈、昌平商圈、崇德商圈、軍功商圈與東山商圈等，生活機能完善。

以「建築人蓋的房子」為理念，「漢宇琢森」塑造單元12最美的建築，不僅具有指標性的宜居陽台垂直綠化設計，更規劃29％低建蔽千坪原生中庭；景觀整合則由2018年台中花博后里森林園區策展人吳書原操刀，以美國PPA景觀設計大獎得主的獨特風格創造「原生派」景觀環境，無界限的樹穴、台灣原生種植物、野生感植栽，創造風格獨具的自然系建築。

天坊設計張清平大師以時尚兼具自然的手法，規劃「漢宇琢森」的健身房。圖／漢宇建設提供

至於公設，則禮聘榮獲德國紅點設計金獎的天坊設計張清平大師，以時尚兼具自然的手法規劃迎賓大廳、多功能閱覽室、美學廚藝教室、琴房、家教室、視聽室、健身房、天際瑜珈室等空間，以高度質感精雕細琢單元12上質居所。

「漢宇琢森」規劃一層4戶雙電梯的朗闊配置，3至4房質雅格局，創造與市場主流小宅不同的生活感，並以中島廚藝提倡「美好家事」的居家哲學，透過中島創造親子互動、夫妻小聚、親友同歡的空間。

天坊設計張清平大師以時尚兼具自然的手法，規劃「漢宇琢森」的迎賓大廳。圖／漢宇建設提供

其中，47坪3+1房與4房產品，更是創造有餘裕的生活觀，近6坪大的宜居陽台，營造戶外早餐、夜晚觀星與蒔花弄草的浪漫平台，同時主臥、次臥皆可放置雙人床，從核心家庭世代到三代宅皆可滿足，預約創下公開即熱銷8成的好口碑，預計10月中動土開工！

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