南崁生活機能豐富 買氣爆棚

房價較雙北親民，吸引跨區購屋族；就業機會多，成在地客首選

南崁生活圈位於桃園最北端，交通、文教和各項生活機能豐富，房價相較鄰近的雙北市親民，吸引不少雙北客跨區尋屋，加上周邊也有工業區、物流產業等，提供許多就業機會，也是在地客選擇置產的首選地區。

信義房屋統計發現，今年上半年南崁周邊的電梯大樓總價漲超過一成，每坪單價增加約2～3萬元，尤其以電梯大樓的物件最受歡迎，流通速度也較去年同期快速，市場上可以用「供不應求」來形容。

南崁房市不受疫情影響，反而帶動整體買氣，信義房屋南崁忠孝店專案經理賴國右分析，2015～2017年間，南崁正處於價量盤整階段，2017年開始呈現U型反轉，房市逐漸回溫，累積的買盤遞延到今年爆發，尤其以自住需求占最多數，以十年內三房帶車位的電梯大樓來說，去年成交總價約1,100～1,200萬元，今年增加至1,200～1,300萬元，若是屋況和建商口碑佳，甚至會超過1,300萬元。

交通利多是雙北客移居的主因之一，開車族下交流道後，約五～十分鐘即可回到家，除了開車外，也有許多通勤族選擇搭乘大眾運輸工具，區內客運和公車都有多條路線，最快僅需約30分鐘就可達台北車站、台北轉運站等雙北熱區。

近年南崁溪整治完成，周邊物件吸引買方指名。圖／信義提供

加上區內多為十年左右的電梯大樓，管理品質皆不錯，房價對於一般上班族而言也都屬於可負擔的範圍，吸引不少雙北青壯族群的青睞。

生活機能則是桃園在地人最重視的購屋條件之一，賴國右表示，南崁發展早，生活機能完善，周邊不只大型購屋中心多，也有不少傳統市場，像是南崁路上的早市，或是上班族喜愛的黃昏市場等，生活採買相當便利。

若需要休閒空間，社區周邊也有適合親子和休閒活動的小公園，整體市容、街廓整齊，以換屋族喜愛的四房產品來看，總價約1,500～2,000萬左右就可以找到品質不錯的物件。

賴國右表示，近年來南崁溪整治完成，市府在沿線打造休閒公園和自行車步道，也讓許多客戶指名要找「面河景」的產品，但因為屋主釋出的量不多，價格自然會較高一些。

桃園捷運綠線也是南崁地區的一大熱門話題，未來捷運綠線的G13站點將在南崁生活圈周邊，此波雖未明顯感受到捷運利多帶來價量成長，但預期隨著未來捷運工程陸續動工，可讓區內生活機能更加提升，也將帶動南崁生活圈及周邊區段的房市快速發展。

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