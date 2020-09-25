松山站雙鐵共構 住宅成交熱

上半年交易年增19％，周邊商圈機能成熟，老公寓、小坪數社區大樓獲首購族青睞

北市捷運松山站與台鐵車站共構，位處饒河街與五分埔之間，周邊有國際觀光客喜愛的饒河夜市、知名成衣商圈五分埔、CITYLINK松山店，商圈內生活機能活絡；信義房屋統計實價登錄資料，發現捷運松山站周邊住宅成交熱絡，上半年疫情期間住宅交易年成長19％，且首購族多詢問老公寓及小坪數的社區大樓。

著名的饒河街夜市，鄰近雙鐵共構的松山車站，往來人潮絡繹不絕，造就當地生活圈熱鬧。圖／信義提供

位於松山區及信義區交界的捷運松山站，商圈範圍包含基隆路一段以東，西至玉成街，北抵松河街鄰基隆河岸，南達永吉路；該站交通方便，不僅有雙鐵共構，沿線公車站牌密集，還有八德路接基隆路可上環東大道、走市民高架上麥帥橋後連接國道1號，往來信義區、內湖區及南港區皆迅速，除此之外，鄰近饒河夜市的河濱公園，是行人散步休閒的景點之一，商圈內有松山國小、永吉國中等學校。

信義房屋捷運松山店店長邱俊銘表示，由於該站周邊是台北市早期發展區塊，住宅屋齡相對偏高，多為40年以上的老公寓及透天厝，而饒河街的透天店面、公寓釋出量較少，大部分都是將店面出租、二樓以上自住。

捷運松山站周邊為早期開發區，近年新大樓多為老屋改建。圖／信義提供

離夜市外圍一點的街道，像是松山路、松隆路或是永吉路一帶巷弄內，可找到5字頭的公寓三房，總價約在1,500～1,900萬元左右，加上松山站周邊交通便利、生活機能完善，詢問度也很高，因此吸引許多首購族前來購屋。

另外，這區最大的特色是河岸景觀，擁有河景優勢的住宅多位於松河街，成交價每坪約80～90萬元，相對於河岸對面大直的房價親民許多；在大樓林立的主幹道八德路四段上，屋齡約15年左右的小坪數電梯兩房最受青睞，成交單價每坪65～75萬元，總價約在1,500～1,800萬元左右。

買方除了首購及舊換新的在地人外，邱俊銘發現也有不少租屋族，習慣當地生活環境，房價又相較鄰近的信義區、南港區能負擔的起，加上房貸利率低，因而由租轉買。

整體來說，此區域的房子屋齡兩極，新舊社區交雜，且該區屬商三用地，商業區土地極具價值，吸引建商在此收購四、五十年屋齡的老舊公寓及透天店面，以危老重建的方式改建，也逐步改善居住環境的街廓與市容。

邱俊銘提到，主要幹道如八德路、饒河街、松信路與八德路延伸南港路三段，都有許多這樣的新建案推出，且多規劃為15～19坪左右的套房或兩房型產品，成交單價約80～85萬元上下，總價在1,300～1,700萬元內。

邱俊銘提醒，捷運松山站周邊交通機能、生活機能都相當良好，但相對人流也多，環境音量難免較大，建議喜歡寧靜生活的民眾，可以選擇距離捷運商圈步行10至15分鐘的住宅，才能同時享有捷運商圈帶來的便利，又不失生活品質。

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