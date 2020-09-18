五塊厝站機能讚 建商搶推案

交通、生活便利，吸引隆大、鑫龍騰、尊邑等建商搶進，主攻兩到三房捷運宅

高雄捷運橘線O8五塊厝站生活圈，因具有捷運和國道一號的交通便利、以及武廟市場、鄰近文化中心的生活便利，近年來成為建商推案熱區之一，包括隆大、鑫龍騰、尊邑建設等，分別推出預售「鳳凰綻」、「中正O8」、「幸福O8」大樓建案，永信建設集團則連推「園芯」和「沐樂」二筆新成屋，該區產品主攻兩到三房，開價則從每坪26到32萬之間。



永信發言人陳怡均表示，「園芯」和「沐樂」都是集團關系企業勤寬建設所推出，由於二個建案距離很近，因此，在推案之初即規劃不同產品定位，做市場區隔。



陳怡均指出，「園芯」正旁邊就是社區公園，因此規劃每戶從47坪到62坪，鎖定首換族群，而「沐樂」距離高雄捷運橘線O8五塊厝站，不到500公尺，且靠近武廟商圈，因此規劃27坪到45坪，鎖定小家庭的首購市場，由於區位的捷運和國道一號交通便利性，也吸引部分單身族和上班族青睞。



她說，「園芯」和「沐樂」分別從2019年7月和2019年2月進場銷售，迄今已售出大約80％，建案人氣相當高。



相對於勤寬建設的成屋銷售，隆大營建和宏碁建設合作推出的「鳳凰綻」，產品鎖定首購族，規劃19到36坪，從今年1月進場預售，負責銷售的好樣廣告總監李梓豪表示，「鳳凰綻」最大優勢之一，就是「到站就到家」，因為「鳳凰綻」基地距離高雄捷運橘線O8五塊厝站三號出口只有80公尺，走路一分鐘就到了。



除了「鳳凰綻」到站就到家，鑫龍騰、以及尊邑建設等，分別推出的「中正O8」、以及「幸福O8」，也是分別位於高雄捷運橘線O8五塊厝站的一號出口和六號出口，三個預售案都是標準的捷運宅。



李梓豪指出，區位條件相同情況下，就要比較產品力和公司的品牌力，預定2023年完工的「鳳凰綻」，最高房屋總價，包括車位大約1,300萬元，兩房無車位總價則在600萬元以內，買家集中在區域自住客，也有部分來自具有地緣關係的新興區、三民區和鳳山區，大都是看上隆大品牌。



尊邑建設總經理曹釗舜指出，「幸福O8」主攻兩房和三房首購，112戶已售出大約70％，買家除了在地客層，也有部份來自澎湖、台北和香港的置產客，最低只要700萬元就可買到，預定2021下半年即可完工交屋。



曹釗舜表示，該區交通和生活便利優勢，使得附近租屋行情大約每月1.8萬到2萬元之間，是置產族下手的關鍵因素。



負責銷售「中正O8」的興東風廣告總經理楊佳松表示，鑫龍騰開發推出的「中正O8」捷運飯店宅，可藉由捷運橘線和紅線連結，串接大統商圈、三多商圈、新崛江商圈、文化生活圈等附近的商圈。

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