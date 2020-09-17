台中豐原｜「米羅同學匯2」熱門學區宅受區域客青睞

豐原區近年來隨著鐵道路網、轉運中心等大型交通利多挹注，吸引包括富宇、坤悅、國聚、久樘開發、米羅等建商爭相插旗推案，帶動豐原房市價量俱揚，預售案已站穩2字頭，部分新案更是上看3字頭。

其中，營造起家的米羅生活科技開發公司，繼2018年於豐原區推出總戶數33戶的「米羅同學匯1」熱銷一空之後，今年最新預售案「米羅同學匯2」，產品規劃28-33坪、2-4房，總戶數92戶，總銷約8億元。

由於基地位於豐原在地生活機能佳的南陽商圈，區域內還有升學率最高的豐東國中，受到豐原區域客的青睞，目前銷售量已破六成。

「米羅同學匯2」鄰近豐東國中與豐原高中等明星學校，鄰里人文薈萃、獨立型大樓社區安全性高；此外，該案周邊擁有葫蘆墩圳水岸花都、后豐鐵馬道等多個自然景點，享受居於城市的便利、也擁有舒適的樂活環境。

「米羅同學匯2」產品規劃28-33坪、2-4房，總戶數92戶。圖／業者提供

業者表示，「米羅同學匯2」轉彎就到南陽路小吃一條街，知名連鎖餐飲、超級市場、便利商店與夜市，多樣化美食選擇；此外，短時間內即可銜接上74號道、國道1號，迅速到達七期、高鐵台中站，掌握中部核心交通動脈，與中科南向三合一聯外道路、國道四號豐原潭子段相輔相成，串連周邊衛星城市，四通八達的便利軸心。

「米羅同學匯2」產品規劃28-33坪、2-4房，總戶數92戶。圖／業者提供

不僅如此，該案基地距離大豐原主要醫療院所-署立豐原醫院僅約3分鐘車程，週邊南陽公園、青山網球場及運動公園環繞，並接攘豐原高爾夫球場與大坑風景區，從銀髮、青壯到兒童，隨時享受綠意和健康簇擁的優質生活。

「米羅同學匯2」產品規劃28-33坪、2-4房，總戶數92戶。圖／業者提供

在建築外觀部分，「米羅同學匯2」石材覆掛二丁掛外牆、清水模，淬煉出挺拔的建築線面結構美學，在清玻璃與格柵、綠蔭的折射流麗光影之間，以井然分明的設計思維重新探討居住體驗，打造經典當代建築工藝，擘畫流暢與沈穩的最佳平衡。

業者強調，該案特聘當代景觀大師操刀，綠植披覆、生意盎然，讓有機地景在自然與人之間和諧流動！

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