七期群雄並起 H2豪宅大車拚

興富發以每坪350萬刷新近十年土地單價紀錄，寶輝、聯聚等看好補漲態勢，將陸續推案

建商瘋狂搶地，帶動新案價格持續疊高，七期高懸近十年土地單價紀錄，由興富發以每坪350萬元刷新！看好後續補漲態勢，今年下半年，包括寶輝、聯聚、慶仁、雙橡園、寶璽、由鉅、國泰等建商將陸續進場推案，整體熱度前所未見。



今年豪宅預售市場的「寶輝Sky Tower」，是寶輝建設繼「寶輝秋紅谷」後，第二件秋紅谷系列作品，全案採SC純鋼骨結構，外觀再度力邀美國知名建築師Scott Johnson打造獨有的玻璃帷幕；規畫上則秉持大坪數設計概念，打造90坪三套房、中西式內外廚房，也是寶輝於七期首座採標配銷售案，磁吸企業主、自營商搶進，目前熱銷八成。



第三季下旬率先登場的「慶仁林境」豪宅新成屋，由建築師劉偉彥操刀，強調「寧靜適居」，戶戶享有層層覆綠的弧線景觀陽台，特殊的360度玻璃欄杆，讓住戶在家裡的每個角落，都能享受到七期南側無限棟距的零死角視野。



社區內更以落羽松、櫻花、杏樹、流蘇等樹種，塑造出七期難得的城市綠廊，與鄰近的南屯公園、大墩國中小與文心森林公園近3萬坪綠地相互呼應。全案規畫均質86坪，總戶數28戶，總價4,700萬元起，平均每周20組預約客。



此外，雙橡園開發台中第五棟豪宅3.0新案「河南路VS市政路新案」，預計年底進場。2,168坪大基地，將打造獨棟鋼骨大樓與約1,800坪的自有花園、以及大車道單進單出設計，全案規畫50、60、100坪零店面純住宅產品，總銷70億元，目前吸引逾200組老客戶搶先預約！



近期銷售不俗的「國泰層峰」，為國泰建設55周年鉅作，名列台中十大豪宅排行榜，基地位在素有「七期名人巷」美譽的市政北二路與惠中路口，為建築大師李祖原在新市政中心的唯一作品，規畫SRC鋼骨結構，建築立面全石材搭配錯層陽台，全案均質132坪，每坪開價63～69萬元，獲不少企業主指名。今年落成以來已銷售七戶，購屋主力以傳產、自行車、電子業為大宗。



至於寶璽建設位在惠文路、近市政路上的基地，也積極籌畫新案中，最快年底前進場；「由鉅市政路新案」、「國泰七期南側案」也已蓄勢待發。

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