新竹舊城區再生 購屋族青睞

近兩年房價成長一～二成，金雅重劃區、湳雅大潤發商圈生活機能成熟，吸引買盤關注

新竹市政府近年來積極推動新竹市區的舊城區再生，除了啟動天空纜線地下化工程及步行城市亮點計畫外，預計將於今年10月在新竹公園舉辦台灣設計展，明年初的台灣燈會也將會以舊城區為展區，結合傳統與創新，為傳統商圈注入新的生命力。

房仲業者指出，隨著市府陸續啟動各項活化改造工程，舊城區周邊房價也較兩年前成長一至二成，不只在地客青睞，也吸引許多重視生活機能的移居購屋族目光。

信義房屋新竹中央店長徐列義表示，舊城區以東門圓環及城隍廟為中心，是新竹市最熱鬧的地區之一，周邊機能充沛，除了傳統市場外，也有現代化的超市和百貨，同時也是新竹市的行政中心，加上學區完整，從國小到高中皆有，補習班及安親班的選擇相當多，周邊的公園綠地在假日也經常舉辦活動，一直都是在地區域客的優先選擇。

徐列義指出，新竹市區的房價落差大，因為土地稀缺、新建案少，所以新成屋的價格較高，建商單坪開價約落在40～50萬左右，若沒有指定要新成屋，區內的購屋族多喜愛屋齡15年左右的大樓型產品，單價約23～28萬，三房帶車位的總價約1,300～1,700萬左右，如果較重視社區管理和屋況，單坪價格則達28～30萬元。

也有一些老一輩客群喜愛透天產品，若是屋齡20～30年以上，位於窄巷內，價格約落在1,500萬左右，也有屋齡十年左右且屋況較佳的透天，則視地點及地坪，總價約1,500～2,500萬元之間。

徐列義表示，近兩年的房價成長主要還是受惠於低利率環境，讓不少過去觀望的買盤選擇出手，更有許多有預算考量的客群也開始積極看屋。如果有預算考量，徐列義建議可以往騎車距離約十分鐘內的金雅重劃區和湳雅大潤發商圈尋屋。

金雅重劃區享有鄰近市區的生活機能，聯外道路便利，加上有單價25～30萬就可買到新成屋的價格優勢，吸引許多年輕族群青睞。湳雅大潤發商圈則可考慮空軍一村及空軍三村的國宅型產品。

信義房屋武陵店專員徐詩婷表示，湳雅大潤發商圈的交通及生活機能成熟，不少首購族選擇在此購屋，其中又以公設比較低的國宅最受歡迎，且價格親民、CP值高，吸引許多務實的買家，其中三房產品總價約800～900萬間，四房則約落在1,000～1,100萬元左右，雖然國宅車位需抽籤，但社區的車位多，抽中機會高，也是吸引買家的誘因之一。且今年買氣明顯比前兩年更好，平均房價成長約二成左右。

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