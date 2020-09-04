高雄前鎮｜京城建設推世界心 鎖定高雄亞灣小宅族

近期在農16特區和美術館特區，主推豪宅建案的京城建設，首度在亞灣特區蛋黃區，推出「世界心」大樓建案，由於高雄市場主流仍以2到3房為主，因此，京城的「世界心」規劃21到39坪的產品，要吸引想在亞灣置產、自住的族群，不用花費中高總價，即可在亞灣擁有一席之地。

「世界心」順勢推出2房和3房產品，希望更多首購年輕族群，有機會，也有能力，進駐亞灣。圖／京城建設提供

京城建設發言人周敬恆表示，三多商圈匯集大遠百、新光三越和太平洋SOGO等3大百貨公司，並連續多年蟬連高雄地王寶座，京城建設從2011年開始，向慶旺建設董事長林慶雄等人，買進第一批土地，再陸續收購，成為目前「世界心」建案的929.28坪基地。

周敬恆指出，由於該基地位於亞灣特區的蛋黃區，也是亞灣的門戶，原本想要規劃中大坪數的豪宅，不過，因總銷達45億元，量體不小，同時，考量高雄市場產品仍以2房和3房為主流，加上亞灣區內都是大坪數建案，每坪售價動不動就是35萬元以上，因此，「世界心」順勢推出2房和3房產品，希望更多首購年輕族群，有機會，也有能力，進駐亞灣。

京城的「世界心」規劃21到39坪的產品，要吸引想在亞灣置產、自住的族群，不用花費中高總價，即可在亞灣擁有一席之地。圖／京城建設提供

他說，「世界心」目前已在施工中，預定2024年完工交屋。

上揚國際建築團隊高雄業三處總經理黃惠玲表示，高雄最具有國際城市大格局的區域之一，就是「亞洲新灣區」，亞灣不僅是台灣唯一結合海空雙港優勢、以及兩岸通航商機，更是全台最具有潛力發展國際物流中心、與國際複合運輸的區域。

也因此，中央和地方政府為了發展亞灣，投入至少已經投入207億元，興建高雄展覽館、高雄市立圖書總館．港埠旅運中心、高雄流行音樂中心、以及環狀輕軌第一階段等亞灣5大重大公共建設，黃惠玲指出，隨著亞灣5大建設完成、經貿招商預見大財團投資、娛樂產業與頂尖飯店正式到位，亞灣可望成為真正鑽石之都。

全棟飯店式物業服務與安全管理。圖／京城建設提供

她說，京城建設的「世界心」除了鄰近高軟等產業園區，在交通方面，更是便捷，走路只要190公尺，就可以抵達高雄捷運紅線R8三多捷運站，藉此南往小港國際機場，北往台鐵高雄車站、以及高鐵左營站，都相當便利。

黃惠玲表示，除了基地優勢，高雄龍頭建商京城建設推出的「世界心」，在建案本身的規劃，也是豪宅規格，聘請日本玫格團隊聯手合作，擘造前衛流線造型的閃耀地標，獨一無二的現代感曲線建築，呼應時尚百貨商圈的核心地景，公設會館的規劃，直逼豪宅等級，擁有高空星光泳池會館、以及全棟飯店式物業服務與安全管理。

擁有高空星光泳池會館、以及全棟飯店式物業服務與安全管理。圖／京城建設提供

黃惠玲指出，「世界心」包括車位，總價從850萬元到1200萬元，買家除了區域內的中鋼、鴻海、遊艇業和船運業等月入6到7萬元的白領上班族，也擴大到苓雅區和鼓山區等自住客，由於投資報酬率不錯，也吸有北部置產族入手。

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