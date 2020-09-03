台中七期｜「寶璽天睿」燙金門牌豪宅 熱銷逾六成

台中豪宅建商─寶璽建設七期最新代表作「寶璽天睿」，力邀日本Nike東京旗艦店、Lexus全球旗艦店和UNIQLO旗艦店操盤手─片山正通，及加拿大渥太華機場、溫哥華市政府的地標建築大師Michael Green，以及榮獲國際大獎KYDO設計團隊，讓坐擁台中「府會園道1號」燙金門牌的頂級豪宅，目前已熱銷逾六成。

台中七期「寶璽天睿」燙金門牌豪宅，目前熱銷逾六成。圖／業者提供

「寶璽天睿」以均價每坪67.2萬元，傲視七期豪宅圈，最大關鍵就是地點，坐落在府會園道第一排；其次是國際名師加持，讓豪宅價格穩居高點不墜。

「寶璽天睿」找來國際級大師片山正通，砸下1,800萬元規劃庭園廊道，上千支長條鋼片以不同斷面、不同角度構成金屬隔柵，融入自然光，穿透空間，製造天然的光影變化，讓行經路人能感受到大師的用心獨俱。

「寶璽天睿」找來國際級大師片山正通規劃庭園廊道。圖／業者提供

不僅如此，寶璽還禮聘加拿大國寶級建築大師Michael Green，親手規劃「寶璽天睿」建案本體。講究自然環境的Michael Green和寶璽一拍即合，讓前庭綠地與公園結合，把豪宅深度加深，規劃興建地上38層、地下4層的Z字型摩天住宅，住戶間沒有鄰牆，出現全台首見四面採光的超豪宅。

加拿大國寶級建築大師Michael Green，親手規劃「寶璽天睿」建案本體。圖／業者提供

「寶璽天睿」的外觀豔驚四座，使用石材和施工也不馬虎，外牆採用最新德國Fischer工法安裝，搭配SS純鋼骨結構、東京晴空塔制震系統日本KYB，讓「寶璽天睿」穩如台北101大樓。

「寶璽天睿」全棟豪宅規劃168、185坪，每戶總價從1.3億至3億元不等。該案一樓大廳比照國際飯店水準、挑高超過10米，泳池也挑高達6米；室內公設地面還選用如天然紅磚的紅洞石，讓住戶一開門就能享受大氣獨特。

「寶璽天睿」將全球限量的傢俱收藏品及藝術品放置大廳及公設會館，大廳擺設的水晶吊燈是全亞洲唯一手工雕塑超大型ARS Murano吊燈，由義大利玻璃大師Zanchi用120個純手工打造出的精緻玻璃雕塑構成，不僅拿下2019年歐洲設計大獎，市價更高達40萬歐元。

此外，「寶璽天睿」每戶配備義大利手工千萬名廚Valcucine廚具和德國頂級品牌Miele廚房家電，讓名媛也樂得洗手做羹湯。

七期「寶璽天睿」以均價每坪67.2萬元，傲視七期豪宅圈。圖／業者提供

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接