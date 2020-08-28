淡江大橋加持 八里新案看俏

完工後交通更方便，將帶動區域發展，房市交易量穩定成長，河岸宅最受歡迎

淡江大橋預計於2024年通車，完工後可有效紓解台2線及關渡大橋壅塞情形，現階段已對八里區域發展帶來利多，自規劃以來房市交易量穩定成長，根據內政部實價登錄系統顯示，八里文昌路周邊交易熱絡，自2018年的八筆增加到2019年的57筆，尤其以河岸宅最受歡迎。



八里文昌路生活機能目前仰賴中山路二段，便利商店、餐飲美食、銀行林立，學區則有八里國中、大崁國小，更擁有淡水河畔與左岸公園、自行車道、十三行博物館等休閒綠地，文昌路往東則到著名的觀海大道，假日吸引非常觀光客及親子人潮。



生活機能與交通建設兼具，台64線、台61快速道路，可快速通往蘆洲、三重、林口，現階段就欠缺與淡水之間的快速連接。



以往淡水與八里之間聯絡道路只有關渡大橋，根據公路總局統計，關渡大橋每日東西向運量共超過6萬台，當中又以八里居民在竹圍、淡水工作的使用者居多。





八里老街假日吸引觀光及親子人潮，商機龐大。圖／信義提供

八里市中心機能佳，未來淡江大橋完工後勢必刺激房市。圖／信義提供

信義房屋行義店主任繆政良說，未來淡江大橋完工後，預估八里、淡水車程可節省近半小時，有效紓解兩邊往來交通，同時刺激周邊公共建設、觀光消費。



繆政良表示，文昌路周邊多以五年內新大樓為主，單價介於20～30萬之間，目前以河岸宅價格最高，主要吸引當地中古華廈換大樓族群、或是士林北投嚮往河岸宅的退休族。而文昌路屬於住宅區，主打棋盤式道路準備打造八里新商圈，未來淡江大橋可直通，交通將更為方便。



未來淡江大橋可行輕軌，汽機車甚至行人也可為觀光通行之用，繆政良表示，動工期間許多閒置的土地也因此活絡起來，未來一旦啟用，預期吸引許多淡水換屋族群跨橋移居。



繆政良指出，八里文昌路屬較新的重劃區，生活圈內生活機能略有不足，需仰賴臨近舊商圈，另外，商圈內交通工具目前以公車為主，想到此地購屋的消費者可以先衡量自身需求。

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