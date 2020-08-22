亞灣豪宅 進入密集交屋期

海洋帝寶最早，亞灣之丘、The One接續，大船入港則為四大建商最新完工建案

看上高雄亞灣發展前景，多家建商搶進推出高總價豪宅，四大建商最早交屋的是百立建設「海洋帝寶」，本業建設的「亞灣之丘」、遠雄建設「The One」、以及高永建設「大船入港」依序完工、交屋，目前正在興建中的國城建設「定潮」豪宅，則要到2021下半年完工、年底前交屋。

亞灣因為擁有高軟園區、中鋼總部、大遠百、以及統一夢時代購物中心等重要據點，加上政府投入超過300億元，陸續興建高雄市立圖書總館、高雄展覽館、輕軌捷運、高雄流行音樂中心、以及港埠旅運中心等，與農16特區、美術館特區並列為高雄三大房市豪宅熱區。

根據齊太廣告、以及高雄市房屋市場調查協會的統計，截至今年7月17日為止，從2015年就開始交屋的百立建設「海洋帝寶」，過戶數達82％，本業建設的「亞灣之丘」過戶率約12％，近期完工、開始交屋的遠雄建設「The One」，過戶率約12％，高永建設的「大船入港」過戶率約7％。

百立建設表示，「海洋帝寶」一層二戶，總共只有50戶，而且都是120坪的單一坪數，已售出41戶，剩下九戶，每坪開價從38到68萬元，中低樓層的餘屋較少，高樓層餘屋相對比較多。

本業建設業務部經理龔舒琪表示，2018年底開始交屋的「亞灣之丘」，只有58戶，每坪開價33到48萬元，主要訴求靜巷住宅、特殊建材和全棟防水等，主要買家都是企業主。

今年7月才開始交屋的高永建設「大船入港」，是亞灣四大建商最新完工的建案，高永建設總經理徐淑美指出，「大船入港」產品以90坪和180坪為主，每坪開價從40萬到58萬元，目前已售出30％。

徐淑美表示，只有92戶的「大船入港」，是亞灣新建大樓最靠近高雄港灣的豪宅建案，保值性也高，買家就是看上此一海景特色，想要擁海岸生活，因此，吸引企業主、附近科技業、以及部分台商購買，已購戶正陸續交屋中。

比「大船入港」早幾個月交屋的「The One」，總戶數為239戶，目前已售出65％，遠雄房地產行銷副總潘長俊指出，今年4月開始之後，成交速度加快，平均每個月售出四到五戶，買家以在地企業家為主，最近也有醫療器材產業的買主。

潘長俊表示，遠雄「The One」產品規劃三種坪數，包括116、153和183坪，每坪開價50萬元到70萬元，從今年取得使用執照之後，已購戶已經陸續進行驗屋、交屋的動作。

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