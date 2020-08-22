高雄三民｜臻芯如邑搶進後驛捷運生活圈 瞄準首購和換屋族

尊邑建設和如邑開發建設2家夫妻檔建商，近來推案鎖定捷運站生活圈，除了高雄捷運橘線O8五塊厝站，也揮軍高雄捷運紅線R12後驛站，推出「臻芯如邑」，規劃全3房產品，由於該區鄰近高醫生活圈，也可由博愛路和中華路，分別北上農16特區和美術館特區，或南下大統商圈和亞洲新灣區，要爭取首購族和換屋族的青睞。

「臻芯如邑」，規劃全3房產品，該區鄰近高醫生活圈，也可由博愛路和中華路，分別北上農16特區和美術館特區，或南下大統商圈和亞洲新灣區，要爭取首購族和換屋族的青睞。 圖／業者提供

尊邑建設董事長曹釗舜表示，「臻芯如邑」建築基地位於自立路和北平二街口，隔著同盟路，面對三民親子公園和光之塔的愛河流域景觀，隔著自立路，就是高雄市新客家文化園區公園綠地和高雄市客家文物館。

他說，「臻芯如邑」除了具有景觀宅特色，從基地步行大約10分之內，即可抵達高雄捷運紅線R12後驛站，交通便利，可說是內外俱佳，附近未來又有高雄客運的都更案，百貨公司和影城也將提供生活所需。

「臻芯如邑」除了具有景觀宅特色，從基地步行大約10分之內，即可抵達高雄捷運紅線R12後驛站。圖／業者提供

現場專案狄佳彥指出，「臻芯如邑」經由同盟路往東，轉進博愛路，向北可抵達農16特區和漢神巨蛋百貨商圈，往南則可抵達高雄火車站、大統商圈、大遠百三多商圈、以及亞灣區的夢時代購物中心，經由同盟路往西，轉進中華路，往北則可抵達美術館特區、高鐵左營站生活圈，往南則可前進漢神百貨商圈。

狄佳彥表示，由於博愛路、同盟路、自立路、以及十全路構成的區域，共有3個里，人口高達8千多人，是三民區的主要聚落，但因多屬舊部落，因此，「臻芯如邑」大樓建案，無論是從26坪到45坪的空間，一律規劃3房產品，希望爭取在地的首購族或換屋族，就地住新房。

他說，在鄰近的農16特區和美術館特區，大樓房價每坪30萬元起跳的行情，「臻芯如邑」提供另一個購屋選擇，卻能達成相近的生活環境，因為，「臻芯如邑」最大坪數45坪加車位，總價1,400萬元就可以買到，最低坪數的26坪產品，不含車位，大約680萬元就可以入手。

「臻芯如邑」，規劃全3房產品，該區鄰近高醫生活圈，也可由博愛路和中華路，分別北上農16特區和美術館特區，或南下大統商圈和亞洲新灣區，要爭取首購族和換屋族的青睞。圖／業者提供

狄佳彥指出，「臻芯如邑」另一個特色是，除了飯店式挑高大廳、會客交誼廳、視聽室、多功能會館、以及健身房等公共設施之外，一個樓層6戶，就有3部電梯，比其它建案的2部電梯更便利，而且，停車規劃人車分道，機車一律停放一樓，與汽車分流，避免碰撞的風險。

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