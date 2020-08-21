台中沙鹿｜悟實壹章採先建後售 焦點回歸居住本質

以「務實」為企業理念的悟實建築開發團隊，台中首案鎖定沙鹿區靜宜商圈推出別墅新案「悟實壹章」，採先建後售，預計8月中進場銷售。悟實建築總經理邱明堂表示，目前市場主流著重在價格策略，「悟實壹章」把個案焦點回歸到居住的本質，將「務實」理念落實在選地、規劃、選材及施工各個層面上，不隨波遂流。

沙鹿區別墅新案「悟實壹章」，採先建後售，日前已動工興建，預計8月中進場銷售。圖／曾麗芳攝

邱明堂強調說：「家，是居住的需求；不是包裝的供給」，唯有從居住者的角度來構思，才不離建築的本質。悟實建築秉持著這樣的理念，落實到「悟實壹章」別墅新案，以貼心、實用、便利、美學四大居所要素，整合出50項務實生活藍圖。

舉例來說，悟實團隊反覆檢討調整，將餐廳空間放大，讓居住者可以放下長桌；長桌不止是餐桌，也可以是小孩的書桌、媽媽的下午茶桌、爸爸的工作桌、家族聚會的大餐桌，透過長桌來凝聚家人的互動；「悟實壹章」還特別規劃女主人專屬的家事空間，讓女主人在幫家人洗衣、摺衣時，也能優雅自在。

另外，在別墅的本質空間綠化部份，悟實團隊也極盡巧思在社區各角落呈現植栽綠化，讓花草樹木和陽光徐風，散漫在日常歲月中；此外，雙薪家庭需要的雙車位、影響居家整齊的收納空間、釋放壓力的整層大主臥、提升品味的精品建材等，樣樣設想周全，細心舖陳出居住者每日的生活優雅與質感。

「悟實壹章」個案焦點回歸到居住的本質，不隨波遂流。圖／業者提供

不止是產品面追求務實，在區段選擇上也非常重要，尤其是生活「便利性」更是重中之重；舉凡生活採買、子女就學、交通動線、大眾運輸等，都會影響著居住者日常的生活品質。

「悟實壹章」座落在靜宜大學成熟商圈，無論在日常用品的採買、外食的多樣選擇、休閒娛樂、大眾運輸等，都是沙鹿地區最佳的地段。房產的價值在地段，地段的價值在便利；居於內要舒適，出於外要便利，是購屋者在選擇房屋時，最基本的二項考量標準，缺一不可。

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