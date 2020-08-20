高雄苓雅｜皇普建設摩天100攻軍公教首購和醫護

多年來首次重返高雄推案的皇普建設，第一個高雄建案，選擇位於高雄科工館生活圈，推出「摩天100」，由於該生活圈鄰近聖功醫院以及道明中學，加上全球仍未脫離新冠肺炎疫情風暴，因此，該首購宅除了訴求健康宅，要爭取軍公教和醫護人員的青睞，也以較低房價，鎖定偏愛文化中心文教生活圈的買家。

上揚國際建築團隊營業四處總經理施棟瀝指出，皇普「摩天100」規劃2房和3房產品，主力坪數介於21坪到39坪，每坪開價從26萬元到33萬元，主攻首購市場。

施棟瀝表示，皇普「摩天100」所在的區域高雄科工館生活圈，目前已躍升成為高雄房市的熱區，包括新成屋、預售建案、以及準備進場的個案，至少16個，平均每坪售價在25萬元到30萬元之間，而中古大樓住宅每坪則在19萬元到20萬元之間。

他說，高雄鐵路地下化之後，科工館站成為台鐵科工館站、輕軌科工館站、以及高雄捷運橘線O8五塊厝站的「三捷交會」處，交通機能吸引購屋族青睞。

施棟瀝指出，從「摩天100」基地開車大約3分鐘，就可抵達環球影城，5分鐘銜接捷運橘線O8五塊厝站，6分鐘到達師範大學、文化中心，9分鐘前進衛武營國家藝術文化中心，即使沿著大順路到義大購物廣場、漢神巨蛋百貨、或是南下亞洲新灣區，都在15分鐘內的車程。

他表示，由於生活機能便利，「摩天100」的買家有很多來自區域生活圈內的聖功醫院的醫護人員、以及道明中學的教職員，另有偏愛文化中心生活圈的買家，選擇生活相對安靜的「摩天100」，買進的價格也比文化中心建案相對便宜，因為，文化中心建案，每坪成交價幾乎站上三字頭了。

皇普建設副總經理林淑華指出，「摩天100」是皇普建設重返高雄房市的第一個建案，加上今年遭遇新冠肺炎疫情，因此，針對潛在住戶對於空氣品質、以及防疫的需求，皇普建設特別重視。

林淑華表示，皇普「摩天100」的室內設備，選用與醫院無塵室同級的正負壓清淨設備，採用醫療等級的HEPA濾網、與紫外線殺菌設計，隔絕並過濾室外空氣的懸浮微粒PM2.5及異味。

她說，室內搭配恆溫恆濕活氧系統與Smart Air智能面板，可以24小時智慧偵測室內PM2.5、二氧化碳濃度、空間溫溼度，同時，正負壓系統將調節氣流方向，將汙濁空氣、油煙、異味排出室外。

在全棟式淨軟水系統方面，皇普「摩天100」從用水到飲水，都過濾軟化，讓住戶隨時享用最好的潔淨水質，全戶5 +5mm膠合強化玻璃搭配氣密窗，不只節能、抗紫外線，同時又能有效隔絕室外噪音，加上5年防水保固， 全方位的高級建材都用到了。

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