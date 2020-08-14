建商拚買氣 祭限時購屋大禮包

台中下半年推案衝1,500億，活動行銷正夯！久樘開發炒熱氣氛、價格話題，單日創八戶成交

台中上半年推案量達1,500億元，在買氣超夯的推波助瀾下，下半年推案量上看1,500億元，建商卯足全力行銷聚客，尤其是舉辦案場活動，成為衝人氣、拚買氣的利器，在熱絡氣氛及產品、價格誘因激發下，買氣一「促」即發！



其中，「久樘四季Villa」新案推出「犀睛文化季」將一連舉辦三周，首場於父親節起跑，吸引數百位民眾到場參與，主辦單位特別將活動與在地文化連結，邀請草屯在地菁英團體與草屯鄉親同樂，不少觀眾衝著嘻哈天團「草屯囝仔」而來。



久樘開發祭出限時購屋優惠大禮包，首付38萬元、月付8千元起；限量精裝宅總價458萬元起，單日創下八戶成交案，成為活動行銷最佳案例。



「久樘四季Villa」為久樘開發南投草屯首發案，位在南開科大文教特區，也是草屯鎮首個以泳池渡假村為主題規畫的大型開發案，整體面積廣達2,600坪，建蔽率僅26％，256戶住家共享1,900多坪專屬私家花園。



不僅如此，該案公設項目以渡假旅遊模式規畫，包括親子游泳池、多功能交誼室、童樂遊戲室、競技遊樂區、樹屋迷宮、忘憂森林等多達35項娛樂休閒健康設施，吸引不少樂齡族、山林愛好者，將此作為渡假據點，或是到南投旅遊的中繼站。



該案由於地點、規畫、總價適宜，甫推出就造成一波搶購熱潮。

「遠雄之星8」主打灣區唯一度假式運動宅，規畫豐富運動公設。圖為3D示意。圖／遠雄

「遠雄之星8」搭配振興券優惠案，單月創下3億業績。圖／曾麗芳

另外，近期推出振興優惠活動的台中海線造鎮案「遠雄之星8」，主打灣區唯一度假式運動宅，規畫許多運動公設。



產品規畫25～50坪，每坪單價16萬元起，即日起至8月31日搭配振興三倍券並完成簽約，可現折3萬元購屋金；「遠雄之星」行銷主管表示，自推出振興優惠案後，來客量增加近三成，月創超過3億元業績。



此外，富宇「世界花園」直接把親子水樂園搬到接待中心，從8日起一連舉辦兩周，現場備有親子滑水道與胖卡餐車，開放民眾免費戲水涼一夏。位在嶺東建功重劃區的富宇「世界花園」為台中地區總銷金額最大的單一個案，產品規畫24～38坪、2～3房，總戶數近700戶，每坪開價26～27萬元，2房總價638萬元起，開案即熱銷。

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