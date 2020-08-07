八德捷運兩站 首購族卡位

從華廈、大樓到透天一應俱全，預期房價在捷運通車前，將持續穩定上揚

桃園捷運綠線動工後，交通利多話題帶動沿線捷運站房市買氣，其中八德段G04、G05兩站周邊的產品類型多元，生活機能完善，更讓中古屋房價有所支撐，躋身桃園市主流交易熱區。



信義房屋觀察發現，2020年以來兩站點周邊房價成長一成左右，且熱絡程度更可以用秒殺來形容，加上G04站未來會與三鶯延伸線交會，市府將在站體周圍打造捷運聯開大樓，在公共建設利多及房價基期相對低的優勢下，吸引不少跨區尋屋的買方。



信義房屋八德介壽店專案經理劉建良表示，捷運動工話題在2019年時帶動第一波房價成長，當時中古大樓每坪單價從前年的19～21萬元成長至22～23萬元左右，但2020年開始，捷運雛形開始「看得見」，每坪單價來到約24萬元左右，若以消費者喜愛的三房帶車位產品來說，總價成長至約1,000～1,200萬元，且去化速度相當快，過去買方看屋都有十個以上的物件可以挑選，2020年則是一猶豫就賣掉了。



劉建良表示，G04及G05兩站位在八德兩大主要商圈，分別為大潤發及廣豐新天地商圈，其中大潤發商圈是八德較早發展的區域，生活便利性高，相當受桃園在地人喜愛，區內10～15年大樓單坪價格則是愈靠近公園價格愈高，約22～26萬元左右，若喜愛較新一點的大樓，則有五年內大樓可選擇，單價約26～28萬元。



廣豐新天地則是八德區最大的百貨商場，周邊公園綠地多，區內多十年左右大樓，社區管理完善，且房價相較鄰近的雙北低，特別吸引許多跨區尋屋的首購族指名。若是有預算考量，劉建良建議也可考慮忠勇街和義勇街上的華廈大樓，每坪約15～17萬元、總價約600～800萬元左右。



除了首購族外，八德也吸引許多想換大空間的換屋客群。劉建良表示，東勇重劃區鄰近西坡埤塘公園，生活環境優良，區內多歐式別墅建築，有小天母之稱，加上價格親民，有許多雙北客因家庭型態改變、或是規畫退休生活，會選擇將舊屋售出，選擇此區10～20年左右的透天物件，總價約1,800～2,500萬元左右。



劉建良表示，八德區內從華廈、大樓到透天一應俱全，且生活機能充足、公園綠地含量高，加上政府積極推動各項公共建設，除交通議題外，娛樂中心包含兒童美術館、運動中心、大湳森林公園等各項利多題材，讓房價表現相對抗跌，且周邊仍有素地可以發展，預期房價在捷運通車前，將持續穩定上揚。

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