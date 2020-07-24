高雄火車站生活圈 建商瘋推案

匯集多項重大交通建設，引爆軌道經濟商機，可望吸引外縣市購屋族群搶進

繼美術館、農16、亞灣之後，高雄火車站生活圈因匯集多項重大交通建設，成為建商搶進推案的熱門區域，在浤圃建設「星帝標」、永信集團的吉松建設「雍捷」，以及崑庭建設「棋琴22重奏」之後，匯成建設也搶進推出「匯視界」，目前大樓產品主要是兩房和三房，售價從26萬元到33萬元之間。



浤圃建設是較早進場的建商之一，總經理蘇姿菁表示，高雄火車站生活圈屬於舊部落，大面積建地相當缺乏，因此，浤圃建設推出的「星帝標」基地，是一戶一戶的透天厝慢慢整合而得。



蘇姿菁指出，高雄鐵路地下化之後，高雄新驛站啟用，車站整體工程共9.8公頃站區和其他建設，陸續施工，整體工程預計2023年完工，15.37公里鐵道也將變身綠園道，因此，「星帝標」的最大賣點，就是鐵路、捷運、公路等重大公共交通建設。



她進一步指出，「星帝標」五樓以上的房型，視野可以直達中都重劃區，除了高雄在地客，也吸引許多要求交通便利的外縣市購屋族群，包括銀行經理、自營商等，預定今年8月底到9月交屋。



永信集團旗下吉松建設推出的「雍捷」，基地在高雄捷運後驛站附近，該集團表示，走路大約五分鐘即可抵達捷運站的「雍捷」，主力產品以兩房和三房為主，產品定位在首購與首換之間，買家主要來自高醫的醫生和謢理人員。



高雄火車站生活圈曾經因為鐵路地下化工程，導致該區陷入多年的工程黑暗期，如今，隨著工程陸續完工，高雄火車站新站啟用，成為高雄捷運與台鐵的共構車站。匯成建設董事長李育坤表示，由於千億元的開發建設，繼美術館、農16、亞灣之後，高雄火車站將以軌道經濟，成為高雄新的房市亮點。



興誠國際總經理徐全興指出，匯成建設可算是高雄火車站生活圈近期加入戰局的建商，無論是較早進場的浤圃「星帝標」、永信集團「雍捷」、或是崑庭建設「棋琴22重奏」，主流產品仍是兩房和三房，滿足最大族群的購屋需求。



徐全興表示，調查市場上的大樓新案，主力坪數最低是18坪，最高有51坪，開價區間大約介於25.8萬元到33萬元之間，比該區域的公寓價格，每坪20萬到25萬元，高約5萬到8萬元，屬於行情價，加上總價都在1,500萬元以內，因此，較易吸引首購和首換進場。

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