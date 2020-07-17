精華區大基地建案 買氣旺

地價飆高，置產族入手低密度開發區的大基地建案，看準土地持分面積大、預期增漲空間高

台中土地價格屢創天價，豪宅建案如「精銳Garden One」、「雙橡園1617」、「富邦天空樹戶」等，因戶數少卻擁有大基地，「含金量」大增備受高端買家青睞。其中，位在公益生活圈的「精銳Garden One」，近期已購客加購比例高達一半以上，關鍵在於精華地段與大基地的雙乘效應！



根據內政部實價登錄網，今年的土地成交紀錄揭露至5月份，南屯區土地成交均價已大漲三成。根據土地開發業者分析指出，建商評估土地是從地價與容積率合併考量，如七期新市政中心最高容積達650％，雖然土地價格動輒每坪超過200萬元，但土地成本算下來約在30至50萬元。



反觀單元二重劃區，土地最高容積約170％，以每坪售價90萬元換算，土地成本達50萬元以上。隨著地價走揚，不少置產族入手低密度開發區的大基地建案，感覺買到比較「實在」的價格，且土地持分面積大、預期增漲空間高。



「精銳Garden One」基地面積2,000坪，庭園廣達1,500坪。圖／曾麗芳

「富邦天空樹」基地面積2,755坪，私家庭園廣達2,000坪。圖／曾麗芳

精銳建設行銷協理高鴻麟說，位在公益路生活圈的2,000坪大基地難能可貴，可說蓋一塊少一塊，加上「精銳Garden One」差異化的產品規劃，例如全球自然風潮的垂直綠化、1,500坪的私家森林湖泊，都是讓客戶買單的重要關鍵；後疫時期，「精銳Garden One」來客量明顯增加，已購客再回來加購2、3戶者還不少。



而七期大基地豪宅案「雙橡園1617」，是七期唯一擁有千坪私人花園的建案，也是七期唯一預售即完銷的豪宅案。雙橡園開發在廣闊基地的條件下，規劃出業界少有的「大車道單進單出」設計，讓豪宅住戶駕車出入時，享有安全無慮、暢行駕馭的尊榮感。



此外，雙橡園首創的「豪宅3.0服務」，集結了頂級豪宅和頂尖飯店的優點，包括自建物業、一日六餐、頂級餐飲團隊、頂級桌宴、禮賓接駁、專屬活動策劃等頂級私宅服務，大獲中部高端客層的喜愛。



位於國美館特區的富邦「天空樹」，最讓北部、中部高端客層青睞的是，在人文薈萃的西區精華市中心，能有廣達2,000坪的私家森林，且專屬72戶住戶所有。富邦「天空樹」基地面積約2,755坪，產品規劃175至250坪，買家不乏以收藏稀有藝術宅的企業名流。



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