竹北成功學區 家長競相卡位

成功國中周邊房價近兩年成長約二成，客群以竹科和台元生技園區上班族為主

近日新竹縣竹北市因國小、國中新生登記人數爆量受到矚目，其中成功國中的學區劃分更引發許多家長討論。明星學區窄門難進，吸引許多竹科年輕夫妻積極規劃提前買房，也讓周邊商圈成了購屋熱區；根據信義房屋觀察，成功國中周邊房價近兩年成長約二成左右，更有社區是「想買還買不到」。



信義房屋竹北莊敬店店長彭厚誠表示，竹北地區的家長相當注重孩童教育，所以有許多消費者在考量購屋地點時，都將「學區」納入優先條件，以成功國中所屬的縣治二期重劃區來說，區內的興隆國小也屬明星學校，周邊幼兒園、安親班和補教業的選擇也相當多元，也因為學區熱門，讓許多園區夫妻剛新婚、還未生小孩時，就開始看屋，更有客戶提前七年買房設籍卡位，就怕擠不進理想的學校。



彭厚誠表示，新竹縣的人口組成年輕，根據主計處統計，0～14歲幼年人口比例占16.22％，僅次新竹市，為全國第二高，因應人口持續成長，縣政府為了解決新生爆滿的問題，預計將新建一所國小及一所國中共兩所校舍，應可紓解新生超額的情形。



除了學區優勢外，各大建設也是縣治二期的一大利多。信義房屋竹北店店長粘雅雯分析，除了新竹縣立體育場和新竹地方法院外，竹北國民運動中心已於去年開放、新竹遠百若順利於今年開幕，將成為新竹縣第一家百貨公司，生活機能逐漸到位，也讓商圈活絡。



以一般小家庭喜愛的三房加車位來說，兩年前還可以找到總價千萬內的物件，今年則來到平均每坪約23～30萬、總價約1,200～1,400萬左右，且都相當熱門，平均約一個月就會賣掉，如果地點佳、屋況良好就更搶手，甚至需要「排隊」才可以賞屋，最高紀錄有同時55組客戶等著看一個物件。



信義房屋台科大店店長孫閔聖表示，此區以十年內的大樓產品居多，品質都相當不錯，所以消費者多會以坪數大小和建商口碑為考量，購屋客群則主要以竹科和台元生技園區的上班族為主。



因為交通方便，跨過經國大橋就能快速連結到竹科，經國橋上引道可接68號快速道路，往西是新竹市區、南寮，往東可達新竹竹東、芎林和北二高。若是換屋族，更有大坪數的產品可以選擇，依地點、坪數的不同，總價約2,000～3,000萬元。

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