頭前重劃區大樓 邁入4字頭

捷運環狀線通車後，成交量及帶看量大幅度增加，隨機能更加完備，後市看漲

根據實價登錄統計，2019年新莊內捷運環狀線幸福站、頭前庄站以及新北產業園區站等三站當中，捷運幸福站成交件數最多，此站點屬於新莊頭前重劃區，為純住宅環境，西側為新莊舊市區，可享有強勁生活機能，受惠捷運環狀線議題，重劃區的大樓單坪價格2019年初為38～43萬，2020年1月則是40～45萬元，未來隨著機能更加完備，3字頭應該是回不去了。

信義房屋幸福店專案經理陳逸勳表示，頭前重劃區因今年1月捷運環狀線通車後，成交量以及帶看量大幅度增加，依信義房屋幸福店統計，2月前每周末每個社區平均有25～30組人看屋，雖然2月新冠肺炎衝擊，實際看屋人數減少許多，但5月以來因疫情趨緩，假日看房人潮已恢復先前九成，顯示頭前重劃區火熱的程度。

捷運環狀線通車，幸福站超火紅，交通機能佳，後勢看漲。圖／信義房屋提供

新莊區幸福路商圈為東西向，總長約2.8公里，被思源路分割成東西兩側，陳逸勳說，思源路以東為幸福東路，即頭前重劃區範圍內，街廓完整，以住宅大樓居多，而商圈仍以思源路左側，也就是新莊舊城為主，機能完整，包含各類市場，餐廳小吃及運動公園等。

本來只吸引當地人休憩的中港大排親水步道以及仁愛里彩繪村，在捷運環狀線幸福站通車後，步行到此區只需十分鐘，吸引許多觀光客前往拍照，成為熱門打卡景點。

頭前公園是熱門親子共融公園，吸引小家庭進駐頭前重劃區周邊。圖／信義房屋提供

據實價登錄顯示，今年1月環狀線通車後，頭前重劃區幸福站周邊電梯大樓平均價格站上40萬大關，陳逸勳指出，許多雙和換屋族或是板橋企業主看好這邊的交通以及住宅環境，紛紛捨棄板橋精華地段或雙和交通較不便的地區來此購屋，目前重劃區內的住宅大樓皆已陸續交屋，房型多元，從套房到四房都有。

陳逸勳表示，幸福東路周邊以屋齡五～七年的大樓最受市場歡迎，主流產品為二房加車位總價約1,200～1,600萬元，以及三房加車位則約1,700～2,000萬元。

如果想要擁有相同機能但預算比較低的民眾，可以選擇思源路以西的幸福路，也就是新莊舊市區，餐飲、採買機能強，以中古產品居多，屋齡20年左右大樓單價從30～36萬元都有，二房約800～900萬元，三房則約1,000～1,200萬元。

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