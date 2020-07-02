台南｜麗晶首度前進台南 央禾首購宅漲至2字頭

看好台南水交社重劃區的發展前景，多家知名建商7年前便陸續搶進推案，當時的住宅大樓平均每坪售價約16到17萬元，高雄建商麗晶建設也在近期首度跨縣推案，在台南水交社重劃區推出「麗晶央禾」，每坪售價衝高到每坪22到23萬元，創下台南水交社區域房價。

圖／業者提供

麗晶建設董事長李瑞玫表示，台南水交社是最靠近眷村文化園區和台南市區的重劃區之一，因此，麗晶建設集團在此一逐漸稀少的市中心土地，以美術輕豪宅的高度，打造「麗晶央禾」，作為插秧台南的第一站。

李瑞玫指出，屬於公園第一排的「麗晶央禾」住宅大樓，位於水交社文化園區正對面，匯集流行時尚與人文歷史於一身，從基地往西門路，大約5分鐘路程，就是新光三越、林百貨、西門商圈，如果走南門路，則可到孔廟、美術館2館，以及台南文學館，是整個大台南罕見、時坐享時尚與傳統的難得地利。

她說，水交社重劃區不僅擁有一流生活機能，另一超強賣點是該地濃厚的學風，從國小到大學，多達9所學校，包含基地旁就是大成國中，以步行的距離就能到志開國小、家齊高中，及台南大學等等，家長可為孩子省下超過12年的通勤時間，再加上3分鐘外就有20公頃腹地的體育公園，親子生活和休閒景觀條件，可說是全面到位。

上揚國際建築團隊台南業二處總經理杜昀容表示，許多高雄建商看好台南水交社的發展前景，早在6、7年前就已陸續進場推案，目前已經完工的大樓戶數，大約1,500戶左右。

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杜昀容指出，當初的大樓住宅平均每坪售價大約16萬到17萬元，房價也因需求積極，一路走高，麗晶集團企業儷晶建設推出「麗晶央禾」之後，每坪售價繼續衝高到大約22到23萬元，創下水交社重劃區的區域高價。

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他說，預計2021年上半年完工交屋的「麗晶央禾」，規劃產品坪數介於22到50坪之間，沙發區、廚藝教室、交誼廳、會議廳、健身房、兒童遊戲室、棋藝室、KTV、吧檯區、以及中庭花園等公共設施，一應俱全，並以2房、2+1房、3房、以及大3房產品，滿足各種家庭需求，主攻首購族，對象鎖定偏好該區生活機能的台南西區、中西區、以及東區在地居民。

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